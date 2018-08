Rhenser bis 2021 offizieller Wasserpartner der 05er

Rhenser wird bis Juni 2021 der neue offizielle Wasserpartner des 1. FSV Mainz 05. Die Mineralbrunnen GmbH aus Rhens bei Koblenz hat seit dieser Saison in der gesamten OPEL ARENA exklusiv die Liefer- und Ausschankrechte für die Produktkategorie Wasser inne. In dieser Partnerschaft unterstützt die von der DLG ausgezeichnete Premium-Wassermarke die Profi- und Nachwuchsfußballmannschaften umfangreich mit seinem Wassersortiment. Weiterhin wird Rhenser sich in den CSR-Projekten der 05er engagieren.



„Die Rhenser Mineralbrunnen GmbH schafft es genau wie Mainz 05, sich mittels Qualität und Kreativität trotz ihrer Rolle als David gegen Goliath erfolgreich am Markt zu behaupten. Darüber hinaus verbinden uns mit den 05ern familiäre Werte sowie die Betonung von Nachhaltigkeit in unserer Arbeit, insbesondere im Bereich der Klimaneutralität. Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Weg in der Fußball-Bundesliga", sagt Christian Berentzen, Geschäftsführer der Rhenser Mineralbrunnen GmbH.



„Wir haben sehr schnell festgestellt, dass Rhenser hervorragend zu Mainz 05 passt. Wir freuen uns, dass mit Rhenser ein Familienunternehmen aus der Region ab sofort von den Spielerkabinen über die VIP-Räumlichkeiten bis hin zu den Fantribünen überall in der OPEL ARENA vertreten sein und sich auch im sozialen Bereich beim 1. FSV Mainz 05 engagieren wird", ergänzt Dr. Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand des 1. FSV Mainz 05.



Kontakt bei Presserückfragen an die Rhenser Mineralbrunnen GmbH: christian.berentzen@rhenser.de.

