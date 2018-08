Neue Ticketpreisstruktur in der OPEL ARENA: Blockanpassungen und familienfreundlichere Preise

Der 1. FSV Mainz 05 geht ab der Saison 2018/2019 neue Wege in der Gestaltung der Ticketpreisstruktur für Tageskarten zu Heimspielen der 05er in der OPEL ARENA. Statt Topspielzuschlägen und Vorverkaufsgebühren wird es künftig fünf Preiskategorien geben, die eine flexiblere Preisgestaltung ermöglichen – und somit auch eine Reduzierung der Kartenpreise für viele der anstehenden Spiele. Die Einteilung der Partien in die jeweiligen Kategorien erfolgt vor Vorverkaufsstart je nach Gegner und Terminierung. Die neue Preisstruktur soll in erster Linie denjenigen zu Gute kommen, die ihre 05er termin- und gegnerunabhängig in der OPEL ARENA unterstützen. Zuschauer, die nur zu bestimmten Spielen gegen große Clubs kommen, müssen weiterhin mit Preiserhöhungen rechnen.



Ebenfalls bevorteilt werden sollen Familien mit Kindern und Jugendliche, besonders im ENTEGA Familienblock F und dem nebenliegenden Block G. Hier gibt es künftig deutliche Preisnachlässe: Für die anstehende Saison hat der Verein eine separate Preisstufe für Fans zwischen 13 und 18 Jahren in beiden Blöcken geschaffen. Zudem gibt es künftig auch im Block G eine separate Preisstufe und in den anderen Blöcken weitere deutliche Vergünstigungen für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, um den Stadionbesuch für alle Familien in der OPEL ARENA zu erleichtern.



Zudem wurde eine neue Blockeinteilung in der OPEL ARENA vorgenommen, die mit kleineren Preisanpassungen in bestimmten Blöcken einhergehen. Die Blöcke A, E, K und O im Sitzplatzbereich werden künftig in die Blöcke A1, A2, E1, E2, K1, K2, O1 und O2 unterteilt. Die mit der Ziffer 1 versehenen Blöcke haben attraktivere Sitzplätze als die Blöcke der Kategorie 2. Letztere werden entsprechend zu vergünstigten Konditionen angeboten. Weiterhin werden Karten für die äußeren Stehplatzblöcke P und S günstiger. Preiserhöhungen gibt es im Bereich der Komfortsitze in den mittleren Blöcken der Haupttribüne.



Neue Preise: Stehplatztickets ab 11 Euro, Tageskassenzuschlag statt Vorverkaufsgebühr



Die fünf neuen Preiskategorien sowie die neue Blockeinteilung schaffen eine Möglichkeit, Preise flexibler festzulegen und starre Modelle wie Topspielzuschläge zu Gunsten der Kernfans und den Fans in den äußeren Bereichen der Tribünen aufzuweichen. Im Vergleich zu den Preiskategorien aus der Vergangenheit wird es für bestimmte Blöcke Vergünstigungen geben. So wird es beispielsweise in den äußeren Stehplatzblöcken P und S je nach Kategorie Preisreduzierungen von bis zu 2,50 Euro und Tageskarten für 11 Euro geben.



Eine leichte Preiserhöhung für Tagestickets auf der Lotto-Rheinland-Pfalz-Tribüne gibt es nur bei Spielen der höchsten Kategorie 1 für die Blöcke Q und R (+ 50 Cent), allerdings auch Preisreduktionen von bis zu 1,50 Euro in den anderen Spielkategorien. Für die Sitzplätze in der OPEL ARENA wird es für Spiele der Preiskategorien 1 und 2 Preiserhöhungen geben, während die Preise für die Spiele ab der Kategorie 3 gleichbleiben oder sich teilweise deutlich reduzieren. So kostet beispielsweise eine Karte im M-Block bei Spielen der Kategorie 5 satte 5 Euro weniger.



Weiterhin sollen Fans belohnt werden, die ihre Karten schon im Vorverkauf und nicht erst am Spieltag erwerben. Die klassische Vorverkaufsgebühr wird durch eine Tageskassengebühr ersetzt: Wer also seine Eintrittskarte nicht erst am Spieltag an den Tageskassen der OPEL ARENA kauft, spart 1 Euro pro Ticket.



Vorteile für Dauerkarteninhaber und Mitglieder



Dauerkarteninhaber in der OPEL ARENA sind von der neuen Preisstruktur nicht betroffen: Die Ticketpreise für die Saisonkarten bleiben stabil günstig und versprechen weiterhin ein sattes Einsparpotential gegenüber dem Kauf von Tageskarten. Dem Verein über die ganze Saison in der OPEL ARENA die Treue zu halten, soll weiter belohnt werden. Neben den bekannten Vorteilen wie dem angestammten Platz, der Nutzung von gesonderten Stadioneingängen und den stark reduzierten Eintrittspreisen bei Heimspielen der U23 und U19 im Bruchwegstadion profitieren künftig Dauerkarteninhaber, die gleichzeitig auch Mitglieder des 1. FSV Mainz 05 sind, von einem besonderen Kartenvorkaufsrecht für Heim- und Auswärtsspiele der 05er. Vor dem bereits üblichen vorgezogenen Kartenvorverkaufsstart für Mitglieder oder Dauerkarteninhaber wird es künftig einen früheren, exklusiven Kartenvorverkaufstermin für Fans geben, die sowohl Mitglied als auch Dauerkarteninhaber beim 1. FSV Mainz 05 sind.



Der Termin für freie Kartenvorverkäufe verlagert sich somit um einige Tage weiter nach hinten.



Eintrittskarte weiterhin gleich Fahrkarte



Die Fans des 1. FSV Mainz 05 kommen weiterhin mit ihrer Eintrittskarte bzw. Dauerkarte als Kombi-Ticket gratis zu den Heimspielen in der OPEL ARENA. Im Bundesliga-Betrieb fahren wieder die bekannten Busshuttles vom Mainzer Hauptbahnhof direkt zur OPEL ARENA. Dazu kann die bequeme Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Mainzelbahn bzw. Buslinien 51, 53, 75 oder 650 erfolgen. Auch von der Haltestelle „Kisselberg/Coface Deutschland“ ist die OPEL ARENA fußläufig zu erreichen. Im RMV-Verkehrsbund gilt die Tages- bzw. Dauerkarte jeweils ab 5 Stunden vor dem Spiel bis Betriebsende als Fahrausweis, im RNN-Verkehrsverbund sogar am gesamten Heimspieltag. Alle Fans, die mit dem Auto zur OPEL ARENA anreisen, können die kostenfreien Park-and-Ride-Parkplätze auf dem Messe- Parkplatz in Mainz-Hechtsheim nutzen. Ab drei Stunden vor Spielbeginn verkehren zahlreiche Shuttle-Busse ab dem Messe-Parkplatz zur OPEL ARENA. Insbesondere für auswärtige Fans, welche mit dem PKW über die Autobahn anreisen, ist dies der bequemste Weg zur OPEL ARENA. Der Shuttle-Service zwischen Messe und OPEL ARENA wird in Kooperation mit 05-Partner Bohr Omnibus organisiert.



Mobile Ticket: Eintrittskarte bequem und schnell aufs Handy



Eintrittskarten für die Heimspiele des 1. FSV Mainz 05 sind auch als Mobile Ticket verfügbar. Hier erfolgen die Ticketbuchung und der Zutritt dank neuester Technik bequem per QR-Code über das Smartphone. Diese Funktion der Ticketbuchung spart Papier und reduziert den Abholstress am Spieltag. Das Mobile Ticket ist bequem via Smartphone für fast alle Blöcke (zwecks besserer Gewährleistung der Fantrennung ausgenommen Q und R) über den Online- Ticketshop unter www.mainz05.de buchbar. Das Mobile Ticket gilt am Spieltag aus technischen Gründen leider nicht als Fahrkarte für die Tarifgebiete des RMV und des RNN.

