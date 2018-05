Mainz 05 richtet FußballFreunde-Cup 2018 aus

Gemeinsam mit RB Leipzig, dem Hamburger SV, dem 1. FC Köln sowie der TSG Hoffenheim beteiligt sich der 1. FSV Mainz 05 an einer neuen Turnierserie, die mehr Kindern und Jugendlichen mit Handicap das aktive Fußballspielen ermöglichen und den Fußball behinderter Menschen öffentlich noch sichtbarer machen soll. Die DFB-Stiftung Sepp Herberger und die DFL Stiftung organisieren gemeinsam mit den DFB-Landesverbänden die Serie von fünf "FußballFreunde-Cups", an der mehr als 40 Mannschaften teilnehmen. Im Zeitraum vom 2. bis 30. Juni werden dabei wöchentlich inklusive Turniere ausgetragen, die 05er veranstalten gemeinsam mit den Landesverbanden Rheinland, Saarland und Südwest den FußballFreunde-Cup Südwest am Samstag, 9. Juni auf den Kunstrasenplätzen hinter dem Bruchwegstadion. Interessierte Mannschaften können sich bis Freitag, 25. Mai per E-Mail an fvr-inklusion@t-online.de anmelden.



Kinder mit und ohne Handicap sind gemeinsam am Ball



Studien zeigen, dass rund 70 Prozent der Deutschen über 14 Jahre sich für Fußball interessieren. Bei Menschen mit Handicap ist es nicht anders. Im Rahmen der Inklusionsinitiative bemühen sich Ansprechpartner in den DFB-Landesverbänden seit dem Jahr 2012 darum, Aktivitäten zu koordinieren und Zugänge in die Fußballstrukturen zu schaffen. "Unabhängig von der Art der Behinderung sind Menschen mit Handicap im Fußball engagiert, spielen aktiv in Mannschaften, übernehmen Aufgaben im Verein oder Verband und verfolgen die Spiele der Nationalmannschaft und der Bundesliga-Clubs", erklärt Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger. "Gemeinsam mit der DFL Stiftung, den DFB-Landesverbänden und den Proficlubs wollen wir mit den FußballFreunde-Cups gerade mehr Kinder und Jugendliche erreichen und sie spielerisch zusammenbringen", sagt Wrzesinski. An den Turnieren können Mannschaften aus Fußballvereinen, Schulen oder Fördereinrichtungen teilnehmen. Da die Mannschaften inklusiv gebildet werden, sind Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam am Ball. Die Altersgruppen variieren je nach Standort. Jungen und Mädchen können auch in gemischten Mannschaften teilnehmen. Die Anmeldung zu den Regionalturnieren erfolgt über die Inklusionsbeauftragten der DFB-Landesverbände.



Freude am Fußball steht im Vordergrund



Nicht der Leistungsgedanke, sondern die gemeinsame Freude und Begeisterung am Fußballspiel, an Teamwork und Fairplay stehen bei den FußballFreunde-Cups im Vordergrund. Kinder mit und ohne Handicap begegnen sich über den Sport und werden spielerisch in ihren sozialen Kompetenzen gefördert. Die Teilnehmer lernen den Umgang mit den Stärken und Schwächen der anderen Fußballerinnen und Fußballer. Sie fördern damit ihren "Sozial-IQ" und erwerben nützliche Fähigkeiten für ihre weitere schulische und berufliche Laufbahn. Neben dem Fußballspielen wird es an den einzelnen Standorten ein vielfältiges Rahmenprogramm für alle Teilnehmenden geben. "Ziel unseres Engagements ist es, Berührungsängste zwischen Kindern mit und ohne Behinderungen abzubauen. Und das nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch darüber hinaus, um damit den Inklusionsgedanken zu stärken. Es freut mich sehr, dass die Proficlubs unser gemeinsames Anliegen durch die Ausrichtung der Regionalturniere oder mit der Teilnahme eigener inklusiver Mannschaften unterstützen", betont Stefan Kiefer, Vorstandsvorsitzender der DFL Stiftung.



"Wir unterstützen die Inklusions-Turnierserie mit Mainz 05 sehr gerne und freuen uns darauf, beim FußballFreunde-Cup Südwest allen fußballbegeisterten Kindern mit und ohne Handicap einen tollen Tag bereiten zu dürfen. Inklusion und Integration sind wichtige Säulen unserer Arbeit in den sozialen Projekten von Mainz 05. Schön, dass wir mit diesem Turnier auch sportlich einen Beitrag für ein Miteinander ohne Berührungsängste leisten können", sagt Stefanie Reuter, Leiterin CSR bei Mainz 05.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren