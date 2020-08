Pressemitteilung BoxID: 810153 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Jonathan Meier auf Leihbasis zu Dynamo Dresden

Jonathan Meier wird bis zum Saisonende 2020 21 für ein Jahr an Dynamo Dresden verliehen Der 20 jährige Außenverteidiger, der zu Beginn der abgelaufenen Saison von der U 23 des FC Bayern München an den Bruchweg kam, wurde bei der U 23 der 05 ER in der Regionalliga eingesetzt und zweimal in den Bundesligakader nominiert Beim Zweitligaabsteiger soll Meier mehr Spielpraxis auf hohem Niveau erhalten und bei der Mission direkter Wiederaufstieg helfen.



„Jonathan hat sich seit er hier am Bruchweg ist richtig gut weiterentwickelt gegen Ende der vergangenen Saison hat er sich durch starke Leistungen im Training in den Bundesligakader gespielt und hätte sich einen Einsatz verdient gehabt Wir möchten ihm nun den Schritt ermöglichen, auf möglichst viele Spiele auf möglichst hohem Niveau zu kommen, damit seine Entwicklung noch weiter fortschreiten kann“, sagt 05 Sportvorstand Rouven Schröder

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (