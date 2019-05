Pressemitteilung BoxID: 753139 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Der Countdown läuft: Noch zwei Tage bis zum Legendenspiel am Bruchweg

Noch zwei Tage, dann wird das altehrwürdige Bruchwegstadion erneut Epizentrum der Mainzer Fußballemotionen: Am Freitag, 24. Mai feiert der 1. FSV Mainz 05 zusammen mit den Teams von damals und seinen Fans die Jubiläumsfeier zu den Aufstiegen 2004 und 2009. Mit vorhergesagt sonnigen Temperaturen über 20 Grad und einem tollen Programm steht einer großen, emotionalen Open-Air-Sause am Bruchweg nichts mehr im Wege.



Im Mittelpunkt der großen Fan-Feier stehen die alten Helden, die den Fans ab 17:30 Uhr im Bruchwegstadion vorgestellt werden, und dabei wirkt kein geringerer als 05-Stadionsprecherlegende Klaus Hafner mit, der gemeinsam mit seinem Nachfolger Andreas Bockius die Aufstellungen verlesen wird. Ab 18 Uhr werden die ehemaligen FSV-Profis beim Legenden-Spiel dann unter Beweis stellen, was sie am runden Leder noch draufhaben. Auch 05-Cheftrainer Sandro Schwarz, der zur Aufstiegsmannschaft 2004 gehörte, wird gemeinsam mit alten Weggefährten gegen den Ball treffen.



Neben den Ehrenspielführern Dimo Wache und Nikolce Noveski geben sich auch Elkin Soto, Srdjan Baljak oder Michael Thurk die Ehre, um nur ein paar der anwesenden Aufstiegshelden zu nennen.



Darüber hinaus erwartet alle Fans ein cooles Live-Musikprogramm von Thomas Neger und den Humbas, den RotRockRappern und Oliver Mager sowie ein exklusiv für die Veranstaltung produzierter Film zu den Aufstiegen vom bekannten Mainzer TV-Journalist Martin Quast mit vielen emotionalen Bildern von damals und besonderen Stimmen von heute. Quast wird zudem die Spieler nach dem Spiel auf der großen Bühne im Bruchwegstadion interviewen. Die Fans sind nach Abpfiff des Legendenspiels dazu eingeladen, auf den Stadionrasen zu kommen.



Los geht es um 16:30 Uhr mit Öffnung der Stadiontore, der Eintritt ist für alle Besucher frei, den Fans stehen die Gegengerade, die Südtribüne (Stehplatztribüne) sowie die Haupttribüne zur Verfügung. Im Biergarten erwarten alle Fans erfrischende Drinks und leckeres Essen zu moderaten Preisen: Alle Getränke (0,5 l) und die Feuerwurst kosten 2,50 Euro (Wasser 2 Euro).



Der Programmablauf in der Übersicht:



16:30 Uhr: Stadioneinlass, Öffnung Biergarten, BumbumBallerbox



17:30 Uhr: Mannschaftspräsentation



18:00 Uhr: Spiel der Aufstiegshelden (2 x 30 min)



19.05 Uhr: Platzsturm



19:15 Uhr: Der Aufstiegsfilm



19:30 Uhr: Interviews auf der Bühne



20:00 Uhr: Live-Musik auf der Bühne



22:00 Uhr: Ende der Veranstaltung



Q-Block trifft sich bereits am 23. Mai



Wer den besonderen ersten Aufstieg der 05er in gediegenerer Atmosphäre nacherleben möchte, der ist beim Abendprogramm des Q-Blocks am Donnerstag, 23. Mai genau richtig. Die Fans zeigen auf dem Screen im Bruchwegstadion das Aufstiegsspiel der 05er gegen Eintracht Trier vom 23. Mai 2004 im Original und inklusive TV-Schlusskonferenz. Einlass ins Stadion ist an diesem Tag um 18 Uhr, das Spiel wird ab 19 Uhr gezeigt.



Pressevertreter beim Legendenspiel: Es gelten die Saisonakkreditierungen 2018/2019



Pressevertreter, die über das Legendenspiel berichten möchten, erhalten über die Bundesliga-Saisonakkreditierung 2018/2019 für die OPEL ARENA nach Absprache Zugang zum Innenraum, um dort Bilder machen und nach dem Spiel kurze O-Töne von den Legendenspielteilnehmern sammeln zu können. Pressevertreter, die keine Saisonakkreditierung haben, können sich per E-Mail an silke.bannick@mainz05.de für eine Tagesakkreditierung wenden.









