Pressemitteilung BoxID: 760833 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Dauerkarte 2019/20: Vor Ort den Stammplatz wählen

Am kommenden Mittwoch, den 24. Juli (von 16 bis 20 Uhr), lädt der Verein alle Interessierten ein, sich direkt auf den Tribünen und außerhalb des hektischen Spielbetriebs, einfach und komfortabel ihren künftigen Stammplatz zu sichern.



Für kompetente Beratung und Klärung möglicher Fragen rund um die Dauerkarten-Platzwahl sorgt das Service-Team des 1. FSV Mainz 05. Alternativ kann man sich für seinen Dauerkartenkauf an die Service-Hotline unter 06131-375500 wenden oder sich unter http://bit.ly/2xybmSU direkt seinen Platz sichern.



OPEL CUP 2019



Für einen Live-Eindruck eignet sich natürlich auch der Besuch des OPEL CUP am Samstag, den 27. Juli, ab 13 Uhr. Wer noch keine Tickets hat, kann sich im Online-Ticketshop, über die Tickethotline unter 06131-375500 und über alle bekannten Vertriebswege mit Karten versorgen. Stehplatzkarten sind für nur 5 Euro, Sitzplätze für nur 10 Euro erhältlich. Dauerkartenbesitzer (ausgenommen VIP-Dauerkarten) haben freien Eintritt, müssen jedoch für das Spiel ein separates kostenfreies Ticket im Onlineshop, in den Fanshops oder telefonisch buchen. Darüber hinaus können die Dauerkarteninhaber zwei weitere Tickets zum Sonderpreis von jeweils 5 Euro erwerben.

