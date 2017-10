DFB-Pokal-Achtelfinale: Mainz 05 empfängt den VfB Stuttgart

Im Achtelfinale des DFB-Pokal-Wettbewerbs trifft der 1. FSV Mainz 05 am 19. oder 20. Dezember vor heimischem Publikum in der OPEL ARENA auf den VfB Stuttgart. Das ergab die Auslosung mit dem zweimaligen Pokalsieger Stefan Effenberg am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die zeitgenaue Terminierung des Duells wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den kommenden Wochen bekanntgeben.



05-Sportvorstand Rouven Schröder sagt: "Ein Heimspiel im Achtelfinale des DFB-Pokals ist ein Los, mit dem wir bestens leben können. Zudem treffen wir mit dem VfB Stuttgart auf einen sehr attraktiven Gegner, gegen den wir nach dem 0:1 am zweiten Bundesliga-Spieltag noch etwas gutzumachen haben. Es wird ein spannendes Duell auf Augenhöhe, allerdings möchten wir in diesem Wettbewerb überwintern und haben kurz vor Weihnachten die Möglichkeit, uns und unseren Fans einen perfekten Jahresabschluss zu bescheren. Das Viertelfinale wird unser Ziel sein. Wir erwarten eine volle OPEL ARENA sowie eine heiße Atmosphäre auf den Rängen!"





