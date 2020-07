Pressemitteilung BoxID: 809352 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Christopher Rohrbeck wird wieder 05 ER

Namhafter Transfer für das Team hinter dem Team Mit sofortiger Wirkung kehrt Christopher Rohrbeck zum 1 FSV Mainz 05 zurück. Der 42 Jährige arbeitete bereits bis 2017 viele Jahre als Physiotherapeut bei den 05 ERN. In den vergangenen drei Jahren schrieb er beim FC Liverpool im Staff unter Trainer Jürgen Klopp mit an der Erfolgsgeschichte des Klubs.



Bei Mainz 05 übernimmt Christopher Rohrbeck gemeinsam mit Stefan Kamilli die Leitung Therapie im Verein mit dem besonderen Schwerpunkt in der Betreuung der Top Talente des Klubs.



„Christopher Rohrbeck hat mit seinem Fachwissen einen europäischen Top Klub unterstützt. Mit dieser zusätzlichen Erfahrung ist er für unseren Staff ein Gewinn und wird helfen, das ohnehin hohe Niveau unserer medizinischen Betreuung weiter auszubauen, insbesondere auch im Bereich unserer Talente. Zudem ist er ein 05 ER durch und durch und passt auch menschlich top in unser Team“, sagt Sportvorstand Rouven Schröder

