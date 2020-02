Pressemitteilung BoxID: 785555 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Ahmet Gürleyen auf Leihbasis zumFC Liefering

Ahmet Gürleyen wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum österreichischen Zweitligisten FC Liefering. Der 20-jährige Innenverteidiger gehörte seit Januar 2016 zum Nachwuchsleistungszentrum der 05ER und stieg in der vergangenen Saison in den Profikader auf, kam in der laufenden Saison allerdings nur in der U23 in der Regionalliga zum Einsatz. Trainer beim FC Liefering ist der ehemalige Mainzer Profi und Trainer Bo Svensson, unter dem Gürleyen bereits in der Mainzer U19 spielte.





