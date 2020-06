Pressemitteilung BoxID: 802880 (FS Italiane)

FS Italiane, Trenitalia für den Tourismus

Sicherer Urlaub auf Entdeckung des Stiefels

Mehr als 150 Frecce-Züge pro Tag mit insgesamt 40.000 Plätzen, über 250 neue Stopps für die Frecce-Züge, ab Juli 100%.ige Wiederherstellung des Angebots der InterCitys Giorno (88) und Notte (20). Mehr als 1.700 Orte mit 6.000 Regionalverbindungen täglich, mehr als 200



Ziele in den Travelbooks von Trenitalia und 500 Kunststädte. Mit dem Sommerfahrplan 2020 verstärkt Trenitalia (Gruppe FS Italiane) sein Engagement für die Unterstützung des Fremdenverkehrs in Italien, mit einem flexiblen und maßgeschneiderten Angebot für die Leute, die sich dieses Jahr für einen Urlaub in unserem schönen Land entschlossen haben.



An Bord der Frecce, InterCitys und Regionalzüge reisen die Fahrgäste vom Norden bis zum Süden des Stiefels in vollkommener Sicherheit, auf Erkundung der schönsten und malerischsten Orte Italiens. Zu den bereits aktiven Verbindungen wird der neue Fahrplan um einige Strecken aufgestockt, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, um es den Personen zu ermöglichen, ihre Reiseziele in den Bergen, am Meer sowie Kunststädte auf einfache und nachhaltige Weise zu erreichen, ohne auf das eigene Auto angewiesen zu sein.



Außerdem garantiert Trenitalia an Bord seiner Züge stets maximale Hygiene und Gesundheitsschutz für alle Personen, Fahrgäste und Mitarbeiter gleichermaßen.



Alle Passagiere der Frecciarossa und Frecciargento erhalten ein Health&Safety Set mit Mundschutz, Desinfektionsgel, Latex-Handschuhen, Einmal-Kopfstütze sowie eine Dose Wasser. Des Weiteren werden Hygiene und Sicherheit garantiert durch: Verstärkte Reinigungstätigkeit und vorhandene Spender von Desinfektionsgel an Bord der Züge sowie in FrecciaLounge, FrecciaClub, Freccia-Wartesälen und in den SB-Bereichen; Zuweisung der Plätze an Bord nach dem Schachprinzip, um die soziale Distanz einzuhalten; Fahrscheinkontrolle auf Distanz; Beschilderung für die korrekte Nutzung der Ein- und Ausstiege der Züge.



Geführter Verlauf, Anweisungen für den Gebrauch der Türen und 7.000 Spender Hände-Desinfektionsgel an Bord der Regionalzüge.



ANS MEER MIT TRENITALIA, NEUE VERBINDUNGEN ZU DEN SCHÖNSTEN STRÄNDEN ITALIENS



Ab dem 3. Juni gibt es erstmals eine direkte Frecciarossa-Verbindung von Turin nach Reggio Calabria. Ab Sonntag 14. Juni werden die Direktverbindungen verdoppelt und verkehren 4 Mal täglich von und nach Turin und Mailand über Rom (Halt in Reggio Emilia, Bologna, Florenz, Neapel, Salerno, Paola, Lamezia Terme, Rosarno und Villa San Giovanni). Zwei der vier Züge halten darüber hinaus auch in Sapri, Vallo della Lucania, Agropoli, Pisciotta-Palinuro. Ebenfalls nach Kalabrien gibt es ab Sonntag 14. Juni neue Frecciargento-Verbindungen auf der Strecke Venedig/Rom-Reggio Calabria. Es handelt sich um zwei Direktverbindungen von und nach Venedig und Padua, und zwei am Wochenende von Rom nach Reggio Calabria (mit Halt in Neapel, Salerno, Sapri, Capaccio, Scalea, Paola, Lamezia, Vibo Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro und Villa San Giovanni).



Ab Sonntag 14. Juni starten auch die neuen Verbindungen mit dem Frecciarossa von Mailand und Rom in die Versilia, an die ligurische Küste und zum Argentario. Es wird zwei neue Verbindungen geben mit dem Frecciarossa 1000 Mailand-Ligurien-Versilia-Argentario-Rom (mit Halt Pavia, Genua Piazza Principe, Genua Brignole, S. Margherita, Rapallo, Sestri Levante, Monterosso, La Spezia Centrale, Forte dei Marmi, Viareggio, Pisa, Livorno, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello, Capalbio und Civitavecchia). Hinzu kommen zwei neue Verbindung mit dem Frecciarossa zwischen Mailand und Ancona (Halt in Bologna, Rimini, Riccione, Pesaro).



Außerdem bringen täglich 40 Züge Touristen an die Adriaküste. Insbesondere sind neue Verbindungen von Florenz nach Apulien und von Bozen nach Ancona geplant: zwei Frecciarossa am Wochenende Bozen-Ancona (Halt in Trient, Rovereto, Verona, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro und Senigallia) sowie zwei Frecciargento, die täglich auf der Strecke Florenz-Rom-Apulien verkehren (Halt in Rom Tiburtina, Rom Termini, Caserta, Benevent, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni, Brindisi und Lecce).



In Apulien gelangt man mit (den im Zuge der Partnerschaft zwischen Trenitalia und Ferrovie des Sud Est gegründeten) Salento Link und Trulli Link in den Salento und die Valle d’Itria. Vorgesehen sind Verbindungen von Lecce nach Gallipoli, Gagliano Leuca und Otranto (San Foca, Roca, Torre dell’Orso, Sant’Andrea, Laghi Alimini, Torre Santo Stefano), sowie von Bari in die Valle D’Itria (Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Turi und Putignano).



Die schönsten Ferienorte am Meer erreicht man auch mit den Regionalzügen von Trenitalia mit mehr als 700 Verbindungen täglich auf der gesamten Halbinsel.



URLAUB IM WEICHEN DER NATUR, DER ERHOLUNG UND DER KULTUR: VERBINDUNGEN IN DIE BERGE, INS HÜGELLAND UND ZU DEN KUNSTSTÄDTEN ITALIENS.



Mit dem Sommerfahrplan von Trenitalia gibt es mehr Verbindungen ins Aostatal, Trentino-Südtirol und an den Gardasee für einen vollkommen entspannten Urlaub inmitten der Natur. Insbesondere verbinden zwei neue Frecciarossa-Verbindungen am Wochenende Mailand und Bozen mit speziell auf die Bedürfnisse von Urlaubern abgestimmten Fahrplänen (Halt in Brescia, Peschiera del Garda, Verona, Rovereto, Trient und Auer) und ergänzen somit das bereits bestehende Angebot von Montag bis Freitag. Außerdem gibt es ab Sonntag 14. Juni den ganzen Sommer über samstags und sonntags zwei neue Verbindungen zwischen Venedig und Bozen (Halt in Mestre, Padua, Vicenza, Verona, Rovereto und Trient).



Ab dem 14. Juni wird die Verbindung Neapel – Turin am Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) mit Halt in Oulx bis nach Bardonecchia ausgeweitet.



Aktiv sind auch FRECCIALink-Verbindungen in die unberührten Täler und beliebtesten Ferienorte Norditaliens wie Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, Gröden, Fassatal und Fleimstal. Cortina kann man auch über die intermodale Lösung aus Regionalzug + Bus erreichen: Ab Sonntag 14. Juni gibt es 18 Busverbindungen in den berühmten Dolomitenort.



Urlaub zwischen Natur, Relax und Kultur auch in der südlichen Toskana, in der Val d’Orcia, auf den Hügeln des Seneser Chianti und entlang der Via Francigena. Täglich zwei neue Direktverbindungen mit dem Frecciarossa von und nach Chiusi-Chianciano Terme mit Halt in Mailand, Reggio Emilia AV, Bologna, Florenz Neapel und Salerno. Zum ersten Mal verkehrt der Frecciarossa auch nach Frosinone und Cassino mit Direktverbindungen von und nach Mailand, Reggio Emilia AV, Bologna, Florenz, Rom und Neapel. Dank der neuen Verbindungen können Touristen aus dem In- und Ausland die Schönheiten der Ciociaria wie die Monti Simbruini, die Höhlen von Pastena, die Abtei von Montecassino, die Akropolis von Alatri sowie den Wasserfall von Isola del Liri besuchen.



INTERMODALITÄT: VERBINDUNGEN MIT HÄFEN UND FLUGHÄFEN



Mit den Regionalzügen gelangt man direkt oder über die Zug + Bus Verbindung zu 13 Flughäfen und 10 Häfen in ganz Italien.



Direktverbindungen zu den Flughäfen Triest, Rom Fiumicino, Cagliari Elmas, Palermo Punta Raisi und Ancona Falconara sowie zu den Häfen von Messina Marittima, Piombino Marittima, Genua, Villa San Giovanni, Cagliari, Golfo Aranci, Salerno, Termoli und dem Kreuzfahrt-Terminal von Venedig.



Mit der intermodalen Lösung Zug + Bus erreicht man problemlos und ohne auf das Auto angewiesen zu sein die Flughäfen Treviso, Pisa, Rom Ciampino, Lamezia Terme, Neapel, Verona, Olbia und Alghero sowie die Häfen von Civitavecchia und Neapel.



DIE SCHÖNSTEN TOURISTISCHEN ZIELE, ERREICHBAR MIT DEM REGIONALZUG UND DER INTERMODALEN LÖSUNG ZUG + BUS



Sonder-Service mit speziellen Sommerlinien, auch für die Regionalzüge zu den beliebtesten Ferienorten in ganz Italien. Romagna Line (24 bereits aktive Verbindungen); Marche Line (2 Verbindungen am Wochenende ab Freitag 3. Juli); Trasimeno Line (10 Verbindungen ab Freitag 3. Juli); Trabocchi Line (20 Verbindungen ab Sonntag 14. Juni); Cilento Line (39 Verbindungen ab Sonntag 14. Juni); Tropea Line (24 Verbindungen ab Sonntag 14. Juni); und Cefalù Line (39 Verbindungen ab Sonntag 14. Juni).



Außerdem hat man dank der intermodalen Lösungen mit Regionalzug + Bus der Gruppe FS Italiane die Möglichkeit, Assisi, Jesolo, Castel Gandolfo, Pompeji und die Valle dei Trulli zu besuchen, man gelangt zum Conero, zur Amalfiküste, in den Cilento und Salento.



Insbesondere sind bereits 49 Verbindungen nach Assisi, sechs nach Castel Gandolfo und 30 Verbindungen nach Pompeji aktiv. Ab Sonntag 14. Juni werden 27 Verbindungen zum Conero und ab Mittwoch 24. Juni 10 Verbindungen zur Amalfiküste aufgenommen. Ab Sonntag 28. Juni werden 16 Verbindungen mit Trulli Link und 23 mit Salento Link aufgenommen. Und schließlich stehen den Reisenden ab 4. Juli 10 Fahrten nach Jesolo und 42 in den Cilento zur Verfügung.



Mit den Regionalzügen erreichen die Fahrgäste auch 500 Kunststädte und 200 empfohlene Reiseziele aus den Travelbooks von Trenitalia, darunter Strände, Ortschaften, Gärten UNESCO-Stätten, Parks, Zielen in den Bergen und Thermen. Eine Neuheit 2020 sind die Ausgaben zu 20 Fahrradrouten und 20 Wallfahrtsorten, allesamt bequem mit dem Zug erreichbar.



SONDERPREISE



Wer in Italien bleibt und seinen Urlaub auf Erkundung des nationalen Territoriums verbringt, für den hält Trenitalia spezielle Angebote für Reisen mit Frecce, InterCitys und Regionalzügen bereit. Für die Reiseplanung im Sommer 2020 sind Sonderpreise und Ermäßigungen erhältlich. Unbegrenzt Reisen auf allen Regionalzügen und zu jedem Zielort, von Freitag 12:00 bis Montag 12:00: dafür gibt es ab Mittwoch 24. Juni ein Einheitsticket für 49 Euro für vier Wochenenden, oder für 149 Euro für alle Wochenenden. Ebenfalls ab Mittwoch 24. Juni reisen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren den ganzen Sommer über auf allen Regionalzügen gratis.

