Zur Campingsaison 2021 erweitert Fritz Berger sein Sortiment nicht nur um zahlreiche Produktneuheiten bei der starken Eigenmarke Berger, mit Camptime führt der Zubehörspezialist aus Neumarkt in der Oberpfalz auch eine ganz neue Marke ein. Diese steht für funktionale und günstige Produkte - gemacht für Campingeinsteiger, inspiriert von Profis. "Bei der Entwicklung von Camptime haben wir uns auf die Ausstattungsmerkmale fokussiert, die jungen Einsteigern und Gelegenheitscampern wirklich wichtig sind. Bei den entstandenen Produkten spart der Camper ausschließlich am Preis und nicht an der Qualität", sagt Geschäftsführer Maurice Perske.



Zeltneuheiten



Heckzelte Berger Liberta für Campingbusse und SUVs (Artikelnr. 336890, 336900)



Campingbusse und SUVs werden bei Campern immer beliebter. Speziell für diese Fahrzeuge haben wir die Liberta-Heckzelte mit Luftgestänge entwickelt. Zur Anbringung am Fahrzeug wird die Verbindungsschleuse ganz einfach über das Heck gezogen und mittels Abspanngurt befestigt.



Damit Camper mit Bus oder SUV am Urlaubsort mobil sind, lässt sich das freistehende Heckzelt Liberta schnell und unkompliziert vom Fahrzeug trennen.



Das Heckzelt Liberta-L Rear Bus eignet sich für Fahrzeuge mit einer Höhe von 180 bis 205 Zentimetern. Das Heckzelt Liberta-L SUV lässt sich an Fahrzeugen mit einer Höhe von 150 bis 180 Zentimetern befestigen.



Beide Ausführungen des Liberta-Heckzelts besitzen einen Eingang mit Moskitogaze, Klarfolienfenster (von innen blickdicht verschließbar) sowie eine E-Port-Stromkabeldurchführung mit Reißverschluss an der Vorderwand. Die Seitenwände sind links und rechts mit von innen verschließbaren Klarfolienfenstern versehen, an der rechten Seitenwand befindet sich ein zusätzlicher Eingang, der auch zum Sonnendach umfunktioniert werden kann. Bei Bedarf lassen sich die Heckzelte Liberta-L Rear um eine Schlafkabine erweitern (nicht im Lieferumfang erhalten).



Familienzelt Berger Liberty 4-L (Artikelnr. 336920)



Viel Platz für bis zu vier Personen bietet das Berger Liberty 4-L. Das Familienzelt besteht aus einem geräumigen Aufenthaltsraum sowie zwei großen, einhängbaren Schlafkabinen. Dank des Luftgestänges, ist das Familienzelt schnell und einfach aufgebaut.



Das Zelt besitzt zwei gegenüberliegende Eingänge inklusive Regenschutz-Überdach und Moskitogaze. Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine Lampenaufhängung in der Mitte des Dachbereichs, E-Port-Stromkabeldurchführung mit Reißverschluss, optimale Ventilation durch seitliche Dauerbelüftungen inkl. Windfang (hochrollbar / blickdicht verschließbar) sowie ein Organizer innerhalb der Schlafkabinen. Nach Belieben können die Eingänge als Sonnendach ausgestellt werden. Ein fest eingenähter Zeltboden schützt vor Schmutz, Nässe wie auch ungebetenen Tieren.



Vorzelt Garda L 4-Season (Artikelnr. 336880)



Unser Garda-L 4 Seasons trotzt jeder Witterung und ist ganzjährig nutzbar. Denn das Wohnwagen-Teilvorzelt von Berger besteht aus robustem Vier-Jahreszeiten-Material (flammhemmend und UV-beständig) mit bandversiegelten Nähten und leichtem Soft-Touch-Finish. Die doppelt abgedeckten Reißverschlüsse sorgen für zusätzlichen Windund Regenschutz (Wassersäule 3000 mm).



Die Ausstattungs-Highlights: Eingang mit Regendach und Dauerbelüftung, Klarfolien-Panoramafenster (blickdicht verschließbar, belüftet) und Eingang mit wegrollbarer Moskitogaze. An der rechten Seitenwand befindet sich ein zusätzlicher Eingang, die Seitenfenster links und rechts sind mit Moskitogaze ausgestattet und lassen sich blickdicht verschließen. Dank Luftgestänge und mitgelieferter Pumpe ist das Vorzelt Garda L 4-Season im Handumdrehen aufgebaut. Zwei fest angenähte Schaumstoffwulste sorgen für eine optimale Anbringung am Wohnwagen.



Zubehör- und Haushaltsneuheiten



Faltstuhl Camptime Tauri (Artikelnr. 735400)



Praktisch und komfortabel zugleich: der Faltstuhl Camptime Tauri bietet mit seinen gepolsterten Armlehnen hohen Komfort. Zugleich hat man mit dem integrierten Getränkehalter immer ein Getränk zur Hand. Das Gestell des Campingstuhls besteht aus Stahlrohr, belastbar ist der Camptime Tauri bis maximal 100 Kilogramm.



Dabei wiegt der Stuhl gerade einmal leichte 2,9 Kilogramm und lässt sich dank Faltmechanismus klein verpacken.



Faltbox Culina (Artikelnr. 343100, 343110, 343120, 343130)



Die Berger Faltboxen Culina sorgen für Ordnung im mobilen Heim und werden die Boxen nicht benötigt, lassen sie sich flach zusammenlegen.



Die praktischen Behälter eignen sich besonders für Camper mit wenig Stauraum (z.B. Zeltcamper, die mit dem Pkw an den Urlaubsort fahren).



Egal ob Verstauen oder Organisieren, mit der stabilen Faltbox Culina gelingt Ordnung im Handumdrehen. Sie ist daher auch eine perfekte Ergänzung für die Campingküchenschränke. Die Faltboxen sind extrem belastbar, langlebig und das hochwertige Polyestergewebe macht sie reißfest und wasserabweisend. Zur Reinigen genügt es, die Faltboxen mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Erhältlich sind die Faltboxen Culina in vier verschiedenen Größen (6/12/14/25 Liter).



Berger Küchenschrank Diego (Artikelnr. 735410)



Die Anforderungen an eine Campingküche sind so individuell wie die Vorlieben bei Gewürzen. Darum ergänzt Berger seine Auswahl an Küchenschränken um das Modell Diego. Der faltbare Küchenschrank bietet mit seinen vier Ablagefächern viel Stauraum für Lebensmittel und Kochutensilien. Zusätzliche Abstellfläche ermöglicht der seitliche Ablagetisch. Der mitgelieferte Windschutz erleichtert das Kochen. Das Gestänge besteht aus Aluminium, der Polyester-Bezug ist strapazierfähig und robust. Der Küchenschrank Diego wiegt nur 8,5 Kilogramm und ist mit bis zu 30 Kilogramm belastbar.



Kochgeschirr-Serie Berger Stone Rock (Artikelnr. 516930, 516940, 516950)



Unsere Kochgeschirr-Serie Stone Rock überzeugt nicht nur durch ihre edle Granitoptik. Denn das Aluminiumgeschirr ist ebenso funktional: alle Pfannen, Töpfe und Kasserollen sind mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung überzogen, die Griffe lassen sich zum platzsparenden Verstauen einfach abnehmen. Alle Teile der Serie Stone Rock sind lebensmittelecht und für alle Herdarten (außer Induktion) geeignet. Die Reinigung in der Spülmaschine ist problemlos möglich.



Erhältlich ist das Kochgeschirr Stone Rock in folgenden Ausführungen:



- 4-teiliges Pfannenset, bestehend aus zwei Pfannen (22 und 24 cm) sowie zwei abnehmbaren Griffen (516930)

- 6-teiliges Kasserollen-Set, bestehend aus zwei Kasserollen (20 und 26 cm), zwei Deckeln und zwei abnehmbaren Griffen (516940)

- Verschiedene Töpfe in den Größen 20/24/28 cm (einzeln erhältlich). Jeder Topf wird zusammen mit Glasdeckel und zwei abnehmbaren Griffen geliefert. (516950, 516960, 516970)



Technik-Neuheiten



Satelliten-Antenne Berger Fixed 65/80 (Artikelnr. 331680)



Immer auf bestem Empfang - mit der vollautomatischen Single Satelliten- Antenne Berger Fixed. Ausrichtung und Bedienung erfolgt wahlweise über das externe Steuergerät, ein zusätzliches Bedienteil oder noch komfortabler über ein Mobilgerät (Smartphone/Tablet) via Bluetooth.



Die Satelliten-Antenne Berger Fixed besitzt eine Skew-Funktion, die nicht nur die Reichweite der Antenne vergrößert, sondern den Empfang vieler Satelliten überhaupt erst ermöglicht. Der Spiegel ist in zwei Ausführungen mit 65 beziehungsweise 80 Zentimeter Größe erhältlich. Beide Antennen garantieren besten TV-Empfang in SD, HD und gestochen scharfem UltraHD. Mit ihrer niedrigen Gesamthöhe von nur 20 Zentimetern, eignet sich die Sat-Antenne Berger Fixed auch für hohe Campingfahrzeuge.



Die Satellitenanlage Berger Fixed besticht durch besonders hohen Bedienkomfort: sechs Satelliten sind bereits vorprogrammiert, das externe Steuergerät und das zusätzliche Bedienteil vereinfachen die Satellitenauswahl und das Ein- und Ausfahren der Antenne auf Knopfdruck. Viele Einstellungen lassen sich auch bequem über ein Mobilgerät (iOS und Android) vornehmen - dank Bluetooth auch aus größeren Entfernungen bis zu fünf Metern. Updates können entweder über eine USB-Schnittstelle am Steuergerät gespielt werden, oder über die zugehörige App via Smartphone beziehungsweise Tablet.



Berger MyCinema200 mobiler Android Projektor (Artikelnr. 298480)



Der mobile Projektor Berger MyCinema200 sorgt für große Videoerlebnisse:



ausgestattet mit HDMI, Wifi, Bluetooth, USB und Micro-SD-Slot lassen sich Video- und TV-Signale auf vielfältigen Wegen übertragen. Da der Projektor auf einem Android- Betriebssystem basiert, ist der direkte Zugang zum Playstore möglich. Ob gemeinsame Fußballabende oder Serienspaß in 4k-Auflösung: mit dem Berger myCinema200 ist beste Unterhaltung garantiert. Über die Stativgewindeaufnahme am Boden des Gehäuses, lässt sich der Projektor schnell und einfach auf einem Stativ (z.B. dem Berger Mini-Stativ) befestigen.



Produkthighlights Berger MyCinema200



- Leistungsstarke RGB LED mit 200 ANSI Lumen

- Kompakte Gehäuseabmessungen (130 x 95 x 95 mm)

- Integrierter Lithium Akku mit 3250 mAh Kapazität (min. 2 Stunden Laufzeit bei 80% Leuchtleistung und 50% Volumen)

- Zusätzliche Unterstützung von Airplay, Miracast sowie DLNA

- Full HD Auflösung sowie 4K Support

- Android Betriebssystem mit Playstore Zugang

- instant Autofocus für sofortige Anpassung des Focus bei Positionierung

- Einfache Bedienung via Fernbedienung

- Eingebauter 3 Watt Lautsprecher



Passend dazu: das Berger Mini-Stativ! (Artikelnr. 332430)



Dank der teleskopierbaren Füße lässt sich der Projektor mit dem stabilen Aluminium/Metall-Stativ optimal in Höhe und Neigung ausrichten. Das silber/schwarze Mini-Stativ kann in unterschiedlichen Längen zwischen 6,5 und 18 Zentimetern justiert werden. Das Stativ wiegt nur 70 Gramm und kann mit bis zu 1,5 Kilogramm schweren Projektoren bestückt werden.



Berger Air Mouse (Artikelnr. 298970)



Die Berger Universal-Funk-Fernbedienung vereint Tastatur und Maus in einem handlichen Gerät. Sie ist der perfekte Begleiter zur Bedienung eines mobilen Projektors oder eines Smart-TVs. Einfach den USB-Dongle im gewünschten Gerät einstecken - schon kann es losgehen. Die orangenen Tasten sind vorprogrammiert für den Berger MyCinema200 Projektor, können aber bei Bedarf ganz einfach neu belegt werden (für fast alle gängigen Infrarot-Geräte). Durch Gegenüberhalten der originalen Fernbedienung können diese Tasten frei angelernt werden.



Die Bedienung erfolgt ganz intuitiv: durch einfaches Zeigen auf den Bildschirm bewegt der Nutzer die Maus über den Bildschirm. Wird die Tastatur umgedreht, bleibt die Maus stehen und Zeichen können über die Tasten eingegeben werden.



Dank integriertem Akku entfällt auch das lästige Tauschen der Batterien. Aufgeladen wird die Berger Air Mouse bequem über Micro-USB.



Unterstützt: Windows 2000, XP, Vista, Windows CE, Windows 7, 8, 10, MAC OS, Linux, Android OS



Sanitär-Neuheiten



Sanitärzusatz Camptime San (Artikelnr. 296000, 296010, 295990)



Für einen sauberen und angenehm riechenden Fäkalientank sorgen die Sanitärflüssigkeiten Camptime San. Der Zusatz San Blue beschleunigt die Zersetzung von festen Stoffen wie Fäkalien und Toilettenpapier. Außerdem werden unangenehme Gerüche eliminiert sowie die Gasbildung reduziert.



Unsere Sanitärflüssigkeit San Green pflegt darüber hinaus Schieber und Dichtungen. In Wohnwagen und Wohnmobilen mit separatem Spülwassertank kommt San Rinse zum Einsatz. Die Flüssigkeit beugt gegen Ablagerungen vor, verbreitet einen angenehmen Duft und pflegt Leitungen, Dichtungen und Schieber.



Sanitärzusatz Berger Eco Clean (Artikelnr. 336460, 336470, 336480, 336490 )



Berger Eco Clean steht für umweltfreundliche Sanitärzusätze. Das fängt schon bei der Flasche an, die aus recyceltem HDPE besteht. Die mikrobiologischen Flüssigkeiten entfalten ihre Wirkung ohne aggressive Chemie. Mit Hilfe von Enzymen und Mikroorganismen beschleunigt der Eco Clean Toilettenzusatz die Zersetzung im Fäkaltank. Außerdem beseitigt die biologisch abbaubare Flüssigkeit unangenehme Gerüche.



Die Ursache für Gerüche kann jedoch auch im Grauwassertank liegen. Darum bieten wir mit dem Eco Clean Abwasserzusatz ein wirksames Gegenmittel. Der Abwasserzusatz sorgt für einen sauberen Tank und verhindert Schmutzablagerungen in den Rohrleitungen.



Komplettiert wird die Reihe an umweltfreundlichen Sanitärzusätzen von unserem Eco Clean Spülwasserzusatz. Die Flüssigkeit kommt bei Wohnwagen und Wohnmobilen mit separatem Spülwassertank zum Einsatz und verhindert die Schmutz- und Algenbildung.



Für eine gepflegte Toilettenschüssel sorgt das Eco Clean Toilettenschüsselspray. Das Pflegemittel wird vor oder nach der Toilettenbenutzung in die Schüssel gesprüht und sorgt für angenehmen Duft und gleichmäßige Spülung.

(lifePR) (