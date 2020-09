Am heutigen Freitag wird der BGV Handball Cup 2020 mit dem 2. Spieltag in Balingen fortgesetzt. Dort startet dann auch FRISCH AUF! um 20 Uhr gegen den Gastgeber HBW Balingen-Weilstetten ins Turnier. Balingen geht mit zwei Pluspunkten aus dem 24:22-Sieg gegen die HSG Konstanz ins Rennen. Zuvor treffen ab 17.30 Uhr die SG BBM Bietigheim und der TVB Stuttgart aufeinander. Die Rhein-Neckar Löwen, die am ersten Spieltag Stuttgart mit 27:25 geschlagen hatten, setzen aus.



FRISCH AUF! reist mit 13 einsatzbereiten Spielern nach Balingen an, denn Sebastian Heymann und Nemanja Zelenovic setzen weiterhin Reha-bedingt aus. Von den jungen FRISCH AUF!-Spielern des Anschlusskaders ist dieses Mal nur Oskar Neudeck an Bord, weil die anderen Spieler absprachegemäß Aufgaben bei den Kooperationsvereinen haben. FRISCH AUF! hatte ja vor der Trainingspause nur drei Vorbereitungsspiele absolviert. Daher wird es interessant sein, wie sie sich jetzt im ersten von insgesamt fünf wichtigen Vorbereitungsspielen schlagen werden. Balingen genießt nicht nur den Heimvorteil vor etwa 400 Zuschauern, sondern hat auch den leichten Vorteil, am vergangenen Sonntag Spielpraxis gegen Konstanz gesammelt zu haben.



Der 3. Spieltag findet nur zwei Tage später in der Göppinger EWS Arena statt. Um Sonntag 15.00 Uhr treffen die Rhein-Neckar Löwen auf die SG BBM Bietigheim. Anschließend geht es für FRISCH AUF! vor heimischem Publikum gegen die HSG Konstanz. Der Zweitligist aus Konstanz hat sich im ersten Spiel gegen Balingen sehr lange gewehrt und unterlag nur knapp. Daher muss FRISCH AUF! dieses Spiel sehr ernst angehen, zumal es am Sonntag dann auch um die endgültige Platzierung in der Dreiergruppe gehen wird. Letzte Restkarten gehen am Freitag über den Tresen der Geschäftsstelle (Tel. 07161/965975-0; Mail: service@frischauf-gp.de). Für FRISCH AUF! ist dieser Heimspieltag nicht nur ein wichtiger Test im sportlichen Bereich, sondern dient auch der Umsetzung des mit den Behörden abgestimmten Hygienekonzepts. Der große Aufwand lag in der Vorbereitung in den Bereichen, Markierungen, Aushänge, Besorgung von Hygieneartikeln und Abstimmung von Akkreditierungslisten.



Für die Zuschauer, die am Sonntag in die EWS Arena kommen, sind folgende Informationen wichtig:





Aufgrund des parallel stattfindenden Vergnügungsparks auf dem Parkplatz an der Lorcher Straße sind die Parkplatzkapazitäten reduziert und wir weisen auf die Parkplätze an der Nördlichen Ringstraße und an der Mozartstraße hin. Bei jeweils nur 500 zugelassenen Besuchern dürfte diese Kapazität ausreichen.

Der Zugang zur EWS Arena erfolgt nur über den südlichen Zugang zum Eingangsbereich auf der Stadtbühne (Seite Barbarossatherme). Der Zugang ist ausgeschildert.

Im Eingangsbereich sind die Bodenmarkierungen zu beachten und mit Abstandswahrung auf die Kontrolle zu warten. Bitte Eintrittskarte, das ausgefüllte Formular „Selbstauskunft“ und den Ausweis bereithalten. Weitere Formulare liegen zum Ausfüllen vor Ort im Bereich der Kassen bereit.

Im Zuge des Eintritts bitte die Hände desinfizieren. Zutritt nur mit Mund-Nase-Schutz, der auch innerhalb der Arena Pflicht ist und nur am Sitzplatz abgenommen werden darf. Insgesamt ist stets auf die Abstandswahrung zu achten.





Wer nicht live in einer der beiden Arenen dabei sein kann, der kann das umfängliche Angebot des SWR Fernsehens nutzen, denn alle Spiele des BGV Handball Cups werden im Livestream des SWR übertragen. Hier die wichtigsten Informationen:



SWR-Stream-Übersicht zum Handball-Liveangebot: http://x.swr.de/s/12c8



2.Spieltag der Vorrunde, Freitag, 4. September 2020 in Balingen (Sparkassen-Arena)



SG BBM Bietigheim - TVB Stuttgart (2/3, Gruppe A)

Ab 17:30 Uhr – Spielende

Link: http://x.swr.de/s/habasgbbmtvb

YouTube: https://youtu.be/-xA2xyLb4os



HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen (2/3, Gruppe B)

Ab 20 Uhr – Spielende

Link: http://x.swr.de/s/habahgwfap

YouTube: https://youtu.be/dJga5fibKLI



3./letzter Spieltag der Vorrunde, Sonntag, 6. September 2020 in Göppingen (EWS Arena)



Rhein-Neckar Löwen - SG BBM Bietigheim (3/3, Gruppe A)

Ab 15 Uhr – Spielende

Link: http://x.swr.de/s/habarnlsgbbm

YouTube: http://x.swr.de/s/sportyoutube



Frisch Auf Göppingen - HSG Konstanz (3/3, Gruppe B)

Ab 17:30 Uhr – Spielende

Link: http://x.swr.de/s/habafaghsg

YouTube: http://x.swr.de/s/sportyoutube



Kommentator: Andreas Köstler



SWR Sport Livestream im SWR Kanal der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/swr/



Nach dem Livestream gibt es jedes Spiel komplett als Replay im SWR Sportkanal der ARD

Mediathek: http://x.swr.de/s/10om

