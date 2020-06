Pressemitteilung BoxID: 802735 (FRISCH AUF! Göppingen Management & Marketing GmbH)

FRISCH AUF! zeigt ein weiteres Spiel aus der Historie

FRISCH AUF! setzt am Samstag die Übertragung von Handballspielen der letzten Jahrzehnte fort. Dieses Mal geht es aber weiter in die Vergangenheit zurück und das ausgesuchte Spiel fällt unter den Begriff Rarität. FRISCH AUF! hat in seinen Archiven auch Videomaterial aus den Jahren 1950 bis 2000 und möchte in nächster Zukunft auch darauf zurückgreifen. Die Spiele oder Spielausschnitte werden jeweils samstags ab 20 Uhr sowohl auf dem YouTube- als auch auf dem Facebook-Kanal von FRISCH AUF! Göppingen ausgestrahlt. Die Spiele können auch zeitversetzt angeschaut werden.



Am kommenden Samstag, 13. Juni ab 20.00 Uhr zeigen wir das letzte Heimspiel der Saison 1996/1997 gegen den HC Erlangen, zugleich das letzte Heimspiel im Rahmen der Spielgemeinschaft mit dem TSV Scharnhausen. Die FRISCH AUF!-Mannschaft spielte damals in der 2. Liga unter Trainer Oleg Gagin. Schlüsselspieler waren Sergej Budanow und Markus Hochhaus. Besonders interessant macht die Übertragung aber, dass man viele beliebte frühere FRISCH AUF!-Spieler wieder einmal in Aktion sieht, so zum Beispiel Kreisläufer Michael Lackinger, Rechtsaußen Matthias Dudium, Rückraumspieler Uwe Brinzing und Torwart Thomas Schweizer, um nur Einige zu nennen. Gleich zu Beginn der Ausstrahlung sieht man zudem die Ehrung zum Spieler des Jahres, die bereits damals vom Fanklub Grün-Weiß durchgeführt wurde und den pfeilschnellen Linkshänder Matthias Dudium als Gewinner vorsah.



In den kommenden Wochen werde dann in loser Reihenfolge auch noch weiter zurückliegende Aufnahmen gezeigt.

