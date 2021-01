Der norwegische Handball-Nationalspieler Kevin Gulliksen und die FRISCH AUF!-Verantwortlichen haben einen Wechsel des technisch versierten Rechtsaußens nach Göppingen für den nächsten Sommer vereinbart. Der 24-Jährige kommt dann vom Ligakonkurrenten TSV GWD Minden, wo er in den vergangenen Jahren zu den Leistungsträgern gehörte. Kevin Gulliksen und FRISCH AUF!-Geschäftsführer Gerd Hofele unterschrieben einen Zwei-Jahresvertrag, der somit bis ins Jahr 2023 reicht.



Mit seinen erst 24 Jahren hat Kevin Gulliksen bereits erstaunliche Karriereschritte hinter sich. Schon im Alter von 20 Jahren gab er sein Debüt im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft, nachdem er zuvor 38 Spiele für die Jugend- und Juniorennationalmannschaft seines Heimatlandes bestritten hatte. Größter Erfolg in dieser Zeit war der Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Jugendspielen in Nanjing 2014. In der Jugend und in den ersten beiden Jahren als Aktiver spielte er für Baekkelagets SK in Oslo. Danach war er noch ein Jahr für den norwegischen Topklub Elverum aktiv, wurde dort norwegischer Meister und spielte Champions League. Im Jahr 2018 erfolgte der Wechsel nach Minden. Sein größter Erfolg mit der norwegischen Nationalmannschaft, für die inzwischen 35 Länderspiele und 48 Treffer zu Buche stehen, war die Vize-Weltmeisterschaft 2019. Zudem gewann er mit Norwegen Bronze bei der EM 2020. Derzeit nimmt Kevin Gulliksen mit Norwegen an der aktuellen Handball-WM in Ägypten teil.



Die FRISCH AUF!-Verantwortlichen hatten – auch wenn man mit den Leistungen des aktuellen Gespanns Marco Rentschler / Axel Goller zufrieden war – Potential und Bedarf einer Leistungssteigerung auf dieser Position ausgemacht. Christian Schöne und FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer hielten Ausschau nach einem Rechtsaußen, der sowohl offensiv als auch defensiv eine Qualitätssteigerung verspricht. Kevin Gulliksen erfüllt dieses Anforderungsprofil perfekt. Der 1,80 große Linkshänder ist technisch versiert, konterstark, antizipativ in der Abwehr und bringt eine tolle kämpferische und emotionale Grundeinstellung mit.



Der Sportliche Leiter von FRISCH AUF!, Christian Schöne freut sich, dass der Transfer gelungen ist: „Wir freuen uns über die Verpflichtung von Kevin, weil er als junger Spieler bereits über eine Menge Erfahrung verfügt und parallel noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Er passt somit optimal in unser Anforderungsprofil. Gleichzeitig ist uns die Entscheidung in Zusammenhang mit Marco Rentschler nicht leichtgefallen, da er in der Mannschaft und im Verein einen hohen Stellenwert besitzt und große Wertschätzung genießt. Für seine Zukunft wünschen wir Marco nur das Beste.“



FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer zum anstehenden Neuzugang: „Kevin Gulliksen ist ein Spieler, der schon in jungen Jahren wichtige Erfahrungen in der norwegischen Nationalmannschaft sammeln konnte. In den letzten zwei Jahre hat er auf einem hohen Niveau in der LIQUI MOLY HBL gespielt und er besitzt sogar noch Perspektive zur weiteren Steigerung.“



Kevin Gulliksen ist optimistisch: „Ich freue mich sehr, dass ich ab Sommer für FRISCH AUF! Göppingen spiele. Göppingen ist ein Traditionsverein der Handball-Bundesliga, der für mich in einer Handballkarriere der nächste, richtige Schritt ist. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Hartmut Mayerhoffer und Christian Schöne, die mich von dem Konzept und Göppingen überzeugt haben. Die sportlichen Ziele passen zu meinen und ich werde mich sehr schnell dort einleben und 100% geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich bin gespannt auf die Stadt, das Umfeld und mein neues Team, die ich bisher nur von Telefonaten kennenlernen durfte. Die Spiele in der EWS Arena Göppingen mit Publikum fand ich beeindruckend und ich freue mich, irgendwann wieder in der Arena vor den Fans zu spielen.“

(lifePR) (