Nach dem gestrigen Auswärtsspiel in Hannover steht für die FRISCH AUF!-Mannschaft gleich die nächste Pflichtspiel-Aufgabe auf dem Programm. Das Spiel der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt gegen FRISCH AUF! findet am Sonntag, 06. Dezember 2020 um 13.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Flens Arena in Flensburg. TV-Partner Sky nutzt das Spiel der Woche zur Einführung einer 5G-Produktion.



FRISCH AUF! hat das Auswärts- und Nachholspiel in Hannover leider aufgrund einer schwachen Leistung zurecht verloren. Für FRISCH AUF! ist die Tabelle damit begradigt, weil alle ausgefallenen Spiele nachgeholt sind. FRISCH AUF! steht mit 12:8 Punkte weiterhin gut da, blickt aber auf ein anstrengendes Spielprogramm im Dezember. Zur Vorbereitung auf das Spiel in Flensburg und zur Reduktion der Reisestrapazen ist das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer gestern in Hannover geblieben und verweilt für zwei Tage in Niedersachsen. Die beiden Trainingseinheiten am Freitag und Samstag werden in Kooperation mit der TSV und den Hallenbetreibern in der Swiss Life Hall Hannover abgehalten. Die FRISCH AUF!-Mannschaft kann also mit voller Konzentration daran arbeiten, dass am Sonntag ein besserer Auftritt gelingt als am Donnerstag. FRISCH AUF! kann am Sonntag mit der gleichen Aufstellung ins Spiel gehen wie in Hannover.



Die SG Flensburg-Handewitt ist als Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer naturgemäß einer der schwierigsten Gegner, insbesondere in heimischen Gefilden. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auch schon wieder in der absoluten Spitzengruppe der Liga und weist nur eine Niederlage auf, die man sich in Kiel einfing. Zu Hause gab es samt und sonders klare Heimsiege. Und auch in der Champions League läuft es bisher sehr gut und nach dem 26:24-Heimsieg gegen Pick Szeged steht Flensburg auf Rang zwei auf dem sicheren Weg in die Playoffs. Wichtigste Leistungsträger sind weiterhin Göran Sögard und Jim Gottfridsson, aber auch die Neuzugänge Mads Mensah Larsen und Franz Semper haben sich gut integriert.



FRISCH AUF! hat in Flensburg stets dann gut ausgesehen, wenn es geduldig und konzentriert gespielt hat. FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer geht die Sache wie folgt an: „Wir alle waren mit unserer Leistung in Hannover sehr unzufrieden. Wir nutzen nun die beiden gemeinsamen Tage in Hannover, um an den notwendigen Verbesserungen zu arbeiten, um schnell wieder zu unserer Form zurückzufinden. Vor allem müssen wir schneller in die Spiele hineinfinden und unsere Abwehrarbeit deutlich steigern.“



Das Spiel SG Flensburg/H. – FRISCH AUF! wird geleitet von den Unparteiischen Robert Schulze und Tobias Tönnies. Das Spiel wird bei Sky Sport 7 ab 13.00 Uhr live übertragen sowie in einem kostenfreien Stream angeboten (siehe https://sport.sky.de/handball/).

