FRISCH AUF! am Sonntag beim Bergischen HC

Für die FRISCH AUF!-Mannschaft steht am kommenden Sonntag ein schwieriges Auswärtsspiel auf dem Programm. Gastgeber Bergischer HC belegte in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison den siebten Platz und kam damit genau einen Platz vor FRISCH AUF! ins Ziel. Und auch für die laufende Saison haben beide Vereine bei vergleichbaren Etats ähnliche Ziele ausgegeben. Das Spiel findet am Sonntag, den 20.10.19 um 13.30 Uhr in der Uni-Halle Wuppertal statt.



Der Bergische HC ist mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden, hatte aber wie FRISCH AUF! auch ein anspruchsvolles Auftaktprogramm. Niederlagen gab es dabei bei den Rhein-Neckar Löwen, in Leipzig, in Hannover und in Berlin sowie zu Hause gegen Kiel. Zuletzt gewann der BHC zu Hause gegen Minden, so dass aktuell 7 Pluspunkte Platz 13 bedeuten. Der BHC setzt weiterhin auf seine eingespielte und taktisch gut ausgebildete Mannschaft aus der Vorsaison, als man als Aufsteiger voll durchstarten konnte. Die wichtigsten Neuzugänge sind Torwart Tomas Mrkva aus Balingen und Linkshänder Ragnar Johanesson aus Hüttenberg. Bester Torschütze der Westdeutschen in dieser Saison ist bisher Linksaußen Jeffrey Boomhouwer mit 45 Treffern in 9 Spielen. Derzeit verletzt ist der Ex-FRISCH AUF!‘ler Daniel Fontaine.



Die FRISCH AUF!-Mannschaft wird am Sonntag auf seine beiden etatmäßigen Rückraum-Links-Spieler verzichten müssen. Während Ivan Sliskovic mit Muskelfaserriss mindestens noch etwa 3 Wochen ausfällt, musste sich Sebastian Heymann Anfang der Woche einer Kreuzband-OP unterziehen. Die Operation ist gut verlaufen und Sebastian ist bereits wieder zu Hause. Trainer Hartmut Mayerhoffer und die FRISCH AUF!-Mannschaft waren im Training damit befasst, wie mit der neuen personellen Situation spiel- und aufstellungstaktisch umzugehen ist. Hartmut Mayerhoffer geht das BHC-Spiel mit folgenden Aussichten an: „Wir sind aufgrund der Verletzungen taktisch eingeschränkt. Wir habe uns aber für das Auswärtsspiel beim BHC Alternativen überlegt und einstudiert. Die letzten Spiele zwischen dem Bergischen HC und FRISCH AUF! waren stets umkämpft, wie zuletzt im Rahmen der Vorbereitung auf die aktuelle Saison beim Turnier in Bremen. Insofern erwartet uns in Wuppertal sicherlich ein spannendes und enges Spiel.“



Das Spiel wird geleitet von den Unparteiischen Thomas Hörath und Timo Hofmann und bei Sky Sports HD als Spiel der Woche live übertragen.

