Pressemitteilung BoxID: 802872 (FRISCH AUF! Göppingen Management & Marketing GmbH)

EEW bleibt A-Sponsor von FRISCH AUF! Göppingen

Handball-Bundesligist FRISCH AUF! Göppingen kann eine tolle Neuigkeit aus dem Sponsoring-Bereich vermelden. EEW Energy from Waste Göppingen verzichtet nicht nur auf seinen gesamten Regressanspruch aus der Saison 2019/2020, sondern bleibt auch in der kommenden Saison 2020/2021 A-Sponsor und sendet damit zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt ein deutliches Treuezeichen als verlässlicher Partner des Traditionsclubs der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga. Trotz noch vieler offener Fragen hinsichtlich des Ablaufs der kommenden Spielzeit senden die Verantwortlichen der EEW mit dieser Verlängerung der Partnerschaft ein deutliches und eindrucksvolles Signal an die Göppinger Bundesliga-Handballer. FRISCH AUF! kann sich auch in schwierigen Zeiten auf die EEW verlassen.



Die EEW erhält im Rahmen ihres Leistungspakets fernsehrelevante Werbeflächen, u.a. auf dem Spielfeldboden. Zudem ist das Unternehmen mit weiteren Werbeleistungen rund um FRISCH AUF! Göppingen präsent. Ein Hospitality-Kontingent bei den FRISCH AUF!-Heimspielen in der EWS Arena ergänzt das Sponsoring-Paket. In diesem Zusammenhang bleibt die EEW Mitglied im regionalen Wirtschaftsnetzwerk „FRISCH AUF!-Freundeskreis“ und übernimmt zudem eine Werbepatenschaft für den FRISCH AUF!-Spieler Nemanya Zelenovic.



„Chapeau EEW. Wir bedanken uns von Herzen für das Vertrauen in FRISCH AUF! Göppingen. Es tut gut, Partner an seiner Seite zu haben, auf die man sich auch in schwierigen Zeiten uneingeschränkt verlassen kann. Diese Verlängerung als A-Sponsor ist ein beeindruckendes Zeichen, und das umso mehr zu einer Zeit, in der noch vieles in der Schwebe ist,“ sagt Peter Kühnle (stellvertretender FRISCH AUF!-Geschäftsführer).



Für die Göppinger EEW-Geschäftsführer Kai Störkel und Axel Köhler ist die Verlängerung der Kooperation mit FRISCH AUF! nicht nur ein weiteres Bekenntnis zur Region. „Wir alle waren und sind von Corona betroffen und aufgefordert, uns nicht nur in guten Zeiten gegenseitig zu helfen. EEW steht daher gruppenweit zu seiner Verantwortung und unterstützt auch weiterhin dort, wo es für das Unternehmen möglich ist. Daher war für uns auch ein Regress wegen des Saisonabbruchs nie ein Thema. Und nicht nur als Göppinger hoffen wir, dass die Saison so bald wie möglich beginnt und wir uns alle gemeinsam wieder in der Halle treffen können.“



EEW Energy from Waste Göppingen ist als unabdingbarer Teil der Kreislaufwirtschaft Baden-Württembergs ein wichtiger Baustein für eine umwelt-, klima- und ressourcenschonende Abfallentsorgung von Stadt und Region. EEW Göppingen nutzt die im Abfall enthaltene Energie und wandelt diese in Strom für das öffentliche Netz und sowie Fernwärme für die Klinik am Eichert, das Wohngebiet Bergfeld und das benachbarte Gelände des Polizeipräsidiums „Einsatz“. Das Göppinger Kraftwerk ist eine von 18 Anlagen der EEW-Gruppe, einem in Europa führenden Unternehmen in der Erzeugung umweltschonender Energie aus der thermischen Abfallverwertung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (