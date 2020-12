Die Weihnachtszeit entfaltet auf Mallorca ihren ganzen Zauber und Glanz, der so typisch für diese Zeit ist, und bietet den Besuchern eine wunderbare Gelegenheit, das Lichterfest auf der Insel zu feiern, stets unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.



Mallorca bietet unendlich viele Möglichkeiten, das neue Jahr willkommen zu heißen, sei es traditionell oder mal anders. Der Besucher wird in herzlicher Atmosphäre, bei mildem Klima, mit Lichtern, geschmückten Straßen, Handwerksprodukten, Krippenspielen sowie Gerüchen und Aromen der Weihnacht zu unvergesslichen Erlebnissen verführt.



Weihnachtsbeleuchtung



Das Einschalten der Beleuchtung markiert den Beginn der Weihnacht auf Mallorca. Die Straßen werden mit Licht und Farbe überflutet und laden zum Flanieren ein. Die Weihnachtsatmosphäre ist bis in die letzte Ecke der Insel zu spüren. In diesem Jahr bringt die Weihnachtsbeleuchtung in Palma zwei Neuheiten mit sich. Es werden nicht nur die Straßen beleuchtet, wie in vorherigen Jahren, sondern zum ersten Mal wurde ein 23 Meter hoher Baum im Parc de la Mar aufgestellt, einem der wichtigsten städtischen Parks der Stadt.



Die Route der Krippenspiele



Der Besuch der verschiedenen Krippenspiele (Belén), welche in Institutionen, Kirchen oder kulturellen Zentren der Insel aufgestellt sind, ist eine ausgezeichnete Option, um Weihnachten auf Mallorca zu genießen. Tradition und Geschichte finden in einer abwechslungsreichen Sammlung von handgefertigten Krippen verschiedener Stile zusammen, darunter das Bethlehem von Cort oder die neapolitanische Krippe der Bartolomé March Foundation. Letztere besteht aus einer Sammlung von 2.000 Stücken, die im siebzehnten Jahrhundert geschaffen wurden, von denen einige von renommierten Krippenbaumeistern signiert wurden.



Messe der "Gall" und Gesang der Sibil-la



Stärkster Ausdruck der mallorquinischen religiösen Tradition ist das mittelalterliche Lied des Sibil-la, immaterielles Kulturerbe der Menschheit, welches in der Regel von einer jungen und engelhaften Stimme während der Eucharistiefeier der Messe der "Gall" am 24. Dezember interpretiert wird. Das Lied erinnert an die Geburt Jesu Christi , seine Ankunft sowie das Jüngste Gericht. Die Kathedrale von Mallorca oder die Wallfahrtskirche von Lluc sind zwei der emblematischsten Orte auf der Insel, um diese Feier zu erleben.



Festa de l'Estendard



Die Feier der Festa de l'Estendard, die an den Einzug der Truppen von Jaume I. in Palma am 31. Dezember 1229 erinnert, ist eine weitere Feier, die im Weihnachtskalender von Mallorca steht. Die Feier beginnt mit der Zeremonie der Platzierung der königlichen Flagge der Eroberung von Mallorca und der Cimera von König Martin auf dem Plaza de Cort. Danach findet eine feierliche Messe in der Kathedrale und später die Parade der Ritter der Balearen Confraria de Cavallers de Sant Jordi statt.



Weihnachtsküche



Die Gastronomie ist einer der unbestrittenen Protagonisten der Weihnachtsfeierlichkeiten. Mallorca verfügt über eine große Speisekammer an Produkten, um verschiedene Menüs zuzubereiten und die erlesensten Geschmäcker zu überzeugen. Die traditionelle Speisekarte der mallorquinischen Weihnacht könnte mit einer Suppe mit typischer Pasta (namens Gallets), gefüllt mit Hackfleisch, beginnen, gefolgt von "Porcella", ein Gericht mit Spanferkel, mariniert in Zitronensaft und Olivenöl, und mit einem Dessert von "Coca de torró" oder Coca de turrón, eines der traditionellsten, weihnachtlichen Mandelsüßigkeiten der Insel, enden.



Erlebnisse



Für diejenigen, die vor Weihnachtstraditionen fliehen, bietet Mallorca auch eine breite Palette von Erlebnissen, um die Kultur, das Erbe oder die ländliche Umgebung der Insel in dieser Weihnachtszeit zu genießen. Eine Auswahl an Wanderwegen, um die Essenz der Serra de Tramuntana zu entdecken, Ausflüge in Naturschutzgebiete wie Sa Dragonera oder Besuche von emblematischen Gärten wie die des Anwesens Raixa, die sich um einen Innenhof im italienischen Stil befinden, sind einige der Aktivitäten, die die Insel ihren Besuchern bietet.



Über FMT



Die Fundación Mallorca Turismo (Mallorca Tourism Foundation) ist verantwortlich für die Förderung von Mallorca als Reiseziel. Es ist eine 100% öffentliche, non-profit Organisation, integriert in den Consell de Mallorca, die Regierungsinstitution der Insel. Das Ziel ist es, Mallorca als erstklassige Tourismusdestination auf nationalen und internationalen Märkten zu bewerben, sowie sich auf den Aufbau von touristischen Produkten und die Verwaltung der touristischen Dienstleistungen im Allgemeinen und allen Aktivitäten zu fokussieren, die darauf abzielen, den Tourismus auf der Insel zu fördern. Zu den wichtigsten Aufgaben der Stiftung gehören die Organisation und Teilnahme an nationalen und internationalen touristischen Messen, die Image-Kampagne für Mallorca als audiovisuelles Ziel sowie Ziel des Filmtourismus, durch die Mallorca Film Commission, sowie die Zusammenarbeit mit den verschiedenen touristischen öffentlichen und privaten Agenturen hinsichtlich der Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung und Konsolidierung der verschiedenen touristischen Produkte. www.mallorca.es





