Aeromexico kündigt Barcelona (Spanien) als neuen europäischen Abflughafen sowie Guayaquil (Ecuador) und Cali (Kolumbien) als neue Destinationen innerhalb Südamerikas an

21.02.19

.

- Ab dem 15. Juni 2019 erweitert Aeromexico die Präsenz in Europa und eröffnet mit drei wöchentlichen Flügen die Strecke zwischen Barcelona und Mexiko-Stadt. Barcelona ist nach Amsterdam, Madrid, Paris und London das fünfte Ziel innerhalb Europas.

- Ab dem 01. Mai 2019 wird Aeromexico drei wöchentliche Flüge zwischen Mexiko-Stadt und Guayaquil durchführen. Guayaquil ist neben Quito das zweite Ziel in Ecuador für Aeromexico.

- Ab dem 16. Mai 2019 wird die Fluggesellschaft vier wöchentliche Flüge nach Cali durchführen. Cali ist neben Bogotá und Medellín das dritte Ziel in Kolumbien für Aeromexico.



Aeromexico verkündet eine neue Flugverbindung zwischen Mexiko-Stadt und Barcelona, Spanien, mit drei wöchentlichen Frequenzen, die zum 15. Juni 2019 aufgenommen wird. Dieses neu aufgenommene Ziel steht im Einklang mit den Plänen, eine stärkere Präsenz in Europa zu zeigen und den europäischen Kunden mehr Verbindungen nach Mexiko anzubieten.



Wie auch schon auf den Strecken zwischen Mexiko-Stadt und Amsterdam, Madrid, Paris sowie London wird auch Barcelona mit dem 787-8 bzw. 787-9 Dreamliner von Boeing angeflogen. Diese verfügen über 243 bzw. 274 Sitzplätze davon 32 bzw. 36 in Clase Premier, der Aeromexico Business-Class.



Zusätzlich werden neue Flugverbindungen zwischen Mexiko-Stadt und Guayaquil (Ecuador) sowie zwischen Mexiko-Stadt und Cali (Kolumbien) aufgenommen. Ab dem 1. Mai 2019 wird Guayaquil drei Mal wöchentlich angeflogen. Cali ergänzt das Streckennetz ab dem 16. Mai 2019 mit vier wöchentlichen Flügen.



Guayaquil ist neben Quito die zweite Stadt in Ecuador, die von Aeromexico angeflogen wird. Auf der Strecke zwischen Mexiko-Stadt und Guayaquil kommt eine Boeing 737-800 mit einer Kapazität von 160 Sitzplätzen, darunter 16 in Clase Premier, zum Einsatz.



Cali, als dritte Destination in Kolumbien nach Bogotá und Medellín, wird mit einer Boeing 737-700 angeflogen, die über eine Kapazität von 124 Sitzplätzen, darunter 11 in Clase Premier, verfügt.



Aeromexico

www.aeromexico.com



Agenturbetreuung Deutschland, Österreich & Schweiz:

Telefon: +49 69 20977656

E-Mail: aeromexico@friends-world.com



Über Grupo Aeromexico



Aeromexico betreibt täglich über 600 Flüge, ausgedehnt über ein Netzwerk mit mehr als 90 Städten auf drei Kontinenten: 43 in Mexiko, 18 in den USA, 20 in Lateinamerika, vier in Kanada, fünf in Europa und drei in Asien.

Die Flotte Aeromexicos umfasst 125 Maschinen: Boeing 787-8, Boeing 787-9 Dreamliner, zählt derzeit zu einer der modernsten Maschinen weltweit, sowie hochmoderne Boeing 777, 737 und Embraer 190, 170 und 145. Mit einem Durchschnittsalter von 8 Jahren ist die Flotte eine der jüngsten der Branche.



Aeromexico ist Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam, die im Jahr 2015 ihr 15-jähriges Bestehen feierte. Im SkyTeam Verbund bietet Aeromexico Anschluss zu mehr als 1.150 Destinationen in 177 Ländern; Deutschland und Schweiz eingeschlossen. Durch die insgesamt 19 Allianzmitgliedsfluggesellschaften sind fünf Kontinente der Welt miteinander verknüpft.



Aeromexico Passagiere profitieren von verschiedenen Annehmlichkeiten: Clase Premier, AM Plus, kostenfreie Mahlzeiten und Getränke an Bord sowie 750 weltweite VIP-Lounges. Nähere Informationen hierzu finden Sie auch unter www.aeromexico.com und www.skyteam.com.

(lifePR) (