Seminar zur EBM- und GOÄ-Abrechnung in der Arztpraxis / im MVZ in Köln

Optimieren Sie Ihre EBM und GOÄ-Abrechnung – insbesondere nach den verlustreichen Corona-Quartalen!

Ohne Frage hat die Corona-Krise erheblichen Einfluss auf die Patientenversorgung in Arztpraxen und MVZ genommen. Das gesamte Leistungsgeschehen ist in fast allen Leistungsbereichen atypisch verlaufen, und durch die „Corona-Quartale“ ist es in vielen Praxen und MVZ zu einem Honorareinbruch gekommen.



Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass die EBM- und GOÄ-Abrechnung in den nächsten Quartalen exakt durchgeführt wird und eventuelle Abrechnungsreserven erkannt und auch genutzt werden.



Verschenken Sie kein weiteres Honorar!

Die Frielingsdorf Akademie bietet im September 2020 zwei eintägige Seminare zur Optimierung Ihrer Honorarabrechnung an.



Wir starten am 9. September 2020 mit einem GOÄ-Training speziell für die Fachgruppen Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie zur Optimierung der Privatabrechnung. Das GOÄ-Abrechnungstraining richtet sich an Ärzte/Ärztinnen, MFA, Arzthelferin, Praxismanagerin und Praxispersonal und findet im Courtyard Hotel in Köln statt.



Erfahren Sie Wichtiges, Aktuelles und Bewährtes zur GOÄ-Abrechnung

Das GOÄ-Abrechnungs-Seminar vermittelt Ihnen die Rechtsgrundlage der privatärztlichen Behandlung und stellt den Behandlungsfall in der GOÄ sowie die Kombinationsmöglichkeiten einzelner Abrechnungspositionen vor.



Weiterhin zeigen wir Ihnen, wie Sie Sachkosten, Verbände, Injektionen und Infusionen korrekt abrechnen sowie wie physikalische Leistungen mit Akupunktur, Chirotherapie und anderen Untersuchungsleistungen kombiniert werden können. Auch die Steigerung und richtige Begründung der Honoraransprüche gegenüber Patienten und Erstattungsstellen werden in diesem GOÄ-Abrechnungsseminar vorgestellt. Die rechtssichere Gestaltung des IGeL-Vertrags und Abrechnung mittels GOÄ in der Orthopädie und Chirurgie runden das GOÄ-Training ab.



Den KV-Honorarbescheid richtig lesen und verstehen

Am 22. September 2020 findet das zweite Abrechnungstraining zur EBM-Abrechnung für Ärzte und für die Abrechnung zuständige MFA, Arzthelferin, Erstkräfte oder Praxismanager/in im Courtyard Hotel in Köln statt.





Wie lese ich meine KV-Honorarbescheide richtig?

Welche Regelungen liegen den Honorar-Ergebnissen zugrunde?

Welche EBM-Ziffern werden für TSS-Fälle verwendet?

Wie werden die Regeln des TSVG richtig umsetzt und abgerechnet?

Wie entdecke ich Fehler in meinem KV-Honorarbescheid?

Wie kann ich dem KV-Honorarbescheid widersprechen?





Wenn auch Sie sich diese und ggf. weitere Fragen zu Ihrem KV-Honorarbescheid stellen, dann sind Sie damit nicht allein. Die Abrechnungsbescheide sind mittlerweile so umfangreich geworden, dass es schwerfällt, wichtige Kennzahlen zu erkennen und korrekt zu interpretieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welches Potenzial noch in der eigenen Abrechnung steckt, und wie dieses zusätzlich ausgeschöpft werden kann. Dieses Abrechnungsseminar hilft Ihnen, den eigenen KV-Bescheid richtig zu lesen und besser zu verstehen.



Weitere Informationen zu den einzelnen Abrechnungsseminaren und jeweiligen Programmpunkten sowie Infos zu Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63 und per Mail unter akademie@frielingsdorf.de.



Neue Webseite

Die Frielingsdorf Akademie präsentiert sich ab sofort mit einer eigenen innovativen Webseite. Die neue Internetpräsenz bietet Ihnen umfangreiche Informationen über die Geschichte und Hintergründe der Akademie und stellt Ihnen alle unsere Zertifikatslehrgänge und Tagesseminare ausführlich vor.



Schauen Sie direkt unter www.frielingsdorf-akademie.de vorbei.



Die Frielingsdorf Akademie – Ihre Abkürzung zum Erfolg!

