Wer braucht schon Wolke sieben, wenn der Bund des Lebens auf einer der schönsten Inseln der Seychellen geschlossen wird? Vor der atemberaubenden Kulisse des Indischen Ozeans, dessen Wasser in türkisem Blau leuchtet, hoch oben im Banyan Hill Estate mit ungestörtem Blick auf die sagenumwobene Bucht der Piraten oder in der historischen Kapelle umgeben von einem Meer aus Blumen – auf Fregate Island Private werden Hochzeitsmärchen wahr. Verliebte besiegeln ihr Glück ganz nach ihrem Wunsch: ob barfuß bei einer symbolischen Trauung an einem der sonnengeküssten Sandstrände oder bei einer offiziellen Vermählung durch einen Standesbeamten im Kreis der Liebsten. Weitere Infos unter www.fregate.com.



Damit Paare ihren großen Tag in vollen Zügen genießen können, bietet die Privatinsel einen Rundum-Service abgestimmt auf die persönlichen Wünsche des Brautpaares. Getreu dem Motto: „Sie träumen – wir planen“ kümmert sich das erfahrene Team um sämtliche Formalitäten und Arrangements, sodass vom Weg zum Altar bis hin zu den Feierlichkeiten zu später Stunde alles perfekt organisiert ist. Eine bezaubernde Dekoration aus den inseleigenen Blumen, ein natürliches Styling, das Braut und Bräutigam strahlen lassen, und ein Fotograf, der die schönsten Momente an Land oder gar per Drohne aus der Luft einfängt, versprechen Erinnerungen, die niemals verblassen. Für das kulinarische Highlight sorgt die traditionelle Hochzeitstorte, die nach den genauen Vorstellungen der Brautleute und mit viel Liebe zum Detail vom Küchenteam kreiert wird. Bevor die Ringe endlich getauscht werden, heißt es für die Liebenden aber erst einmal entspannt zurücklehnen und ins Paradies eintauchen: Eine kostenfreie Spa-Behandlung bereitet dem Pärchen vor seinem großen Auftritt nochmal echte Quality-Time zu zweit. Bei der einstündigen „Aroma Lovers“ Massage im Rock Spa mit anschließendem Entspannungsbad in der Privatvilla lassen Paare gemeinsam die Seele baumeln und tanken voller Vorfreude neue Energie für ihren besonderen Tag.



So einmalig wie die Hochzeit selbst sind auch die Flitterwochen auf Fregate Island Private: damit der Start in das gemeinsame Leben als etwas ganz Besonderes in Erinnerung bleibt und der erste Tag als frisch getrautes Ehepaar ebenso schön beginnt, wie die Traumhochzeit geendet hat, wartet in malerischer Umgebung ein exklusives Champagner-Frühstück auf die Honeymooner. Sei es am feinweißen Sandstrand mit sanftem Meeresrauschen im Hintergrund, im Baumhaus hoch oben in den Wipfeln des dichten Dschungels oder am Pool der privaten Villa. Der krönende Abschluss eines jeden Traumtages ist ein romantisches Candlelight-Dinner, bei dem Paare die Sonne am Horizont untergehen sehen und wissen, dass sie von diesen Glücksmomenten noch ewig zehren. Ab vier Übernachtungen erhalten Verliebte mit dem Honeymoon-Angebot zudem 15 Prozent auf ihre Buchung. Pärchen, die es besonders exquisit mögen, können das Luxuseiland für den schönsten Tag im Leben auch exklusiv buchen.

(lifePR) (