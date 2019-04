Pressemitteilung BoxID: 748860 (Freunde der Ronneburg e.V)

Ottfried und Odil erobern die Burg beim Historischer Maimarkt und Walpurgisnacht

.

Historischer Maimarkt und Walpurgisnacht

Maimarkt 27.+28. April sowie 1. Mai jeweils ab 11 Uhr

Walpurgisnacht am 30. April ab 19 Uhr



In diesem Jahr wird der Maimarkt auf der Ronneburg gekrönt durch den Auftritt des Drachenhüters Ottfriedt mit seinem friedfertigen, feuerspeienden Gefährten sowie dem freundlichen und unterhaltsamen Skelett Odil. Die beiden selbstentworfenen Figuren der belgischen Künstler Stef Vetters und seiner Frau Anne Vanharen werden auf beweglichen Bühnen über das Burggelände gezogen und dabei immer wieder zum Leben erweckt. Dann erhebt sich der Drache, der so neugierig ist wie sein Publikum, auf seinem Karren und speit Feuer, während das melancholische Skelett Odil allerlei Schabernack mit den Gästen treibt. Das klapperige Gerippe ist zwar auch ein bisschen gruselig, aber gleichzeitig so liebenswert, dass die Kinder ihre Scheu sehr schnell verlieren.



Die Walk Acts mit den imposanten Figuren finden mehrmals am Tag statt und entführen die großen und kleinen Besucher in eine Märchenwelt. Umrahmt wird das Schauspiel von einem mittelalterlichen Markt mit vielen Ständen historischer Händler und Handwerker. Waffen-, Messer-, Keramiker, Sattler, Töpfer, Gewandschneider, Schuhmacher und andere können bei der Ausübung alter Handwerkskunst bestaunt werden.



In der FadenWerkstatt können sich Kinder in ca. 15 Minuten ihre eigene Gespenster-Marionette basteln: Die Prinzessin in Pink, die Weiße Dame, das kleine Gespenst in schwarz, die kleine Schlafmütze. Dazu gibt es über den Tag verteilt immer mal wieder Marionettenspiel zum Mitmachen, hier können die Kinder sich an „Profi“ Marionetten unter Anleitung ausprobieren und die Puppen vor dem Publikum spielen.



Einen unvergleichlichen Auftritt mit seinem STEEL´N FLAMES by samydesign bietet Samy R.R.Vermeulen. Auf einem in rostigen Stahlblech gehüllten und zur fahrenden Schmiede & Galerie umgerüsteten ehemaligen Pferdeanhänger präsentiert der Künstler seine live vor Ort geschmiedeten Rosen und mit der Magie seiner Bio-Ethanol befeuerten Fire-Shields sorgt er inzwischen in ganz Europa für einige Furore.



Ritterkämpfe zu Fuß, der Stelzenläufer Gawan, Gaukler und viele andere Akteure sowie die mittelalterlichen Musikgruppen runden das Marktgeschehen ab.



Höhepunkte der Walpurgisnacht sind die faszinierenden Feuershows und ein beeindruckendes Feuerwerk. Begleitet wird das Spectaculum vom Auftritt zahlreicher Hexen und der mittelalterlichen Musikgruppe „Die Streuner“. Das Quintett begeistert sein Publikum seit 25 Jahren mit einer mitreißenden Darbietung stimmungsvoller Lieder und Texte zum Mitsingen. Das Repertoire beinhaltet das Liedgut aus sechs Jahrhunderten und erstreckt sich über mittelalterliche Sauf- und Raufmusik, alte Volksweisen, Trink- und Pfaffenlieder bis hin zu Eigenkompositionen.



Eintrittspreise & Parken

Erwachsene 12 €, Kinder ab 5 Jahre 8 €, Ermäßigte 10 €, Familien mit 1 Kind 26 € oder mit 2 und mehr Kindern 32 €, Mittelalterlich Gewandete – authentisch von Kopf bis Fuß 8 €.



Parkplätze an der Burg stehen für eine Gebühr von 2,00 EUR zur Verfügung.



Zur Walpurgisnacht wird vom Gewerbegebiet Gründau-Lieblos ein kostenloser Shuttle Service eingerichtet. Genaue Informationen zum Shuttle Service finden Sie kurz auf der Internetseite.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (