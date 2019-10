Pressemitteilung BoxID: 771905 (Sport- und Wellnesshotel Freund GmbH)

Winterwellness auf Sauerländisch

Genussvoll und erholsam durch die graue, kalte Jahreszeit kommen

Der Herbst und der Winter können so schön sein, aber auch kalt, grau und verregnet. Was tun, wenn einen der Winterblues packt und man sich nach Wärme und Abschalten sehnt? Dann ist ganz klar Wellness angesagt! Wie wäre es mit einem Hotelaufenthalt im Sauerland? Die Region bietet jede Menge Outdoor-Aktivitäten. Und wenn man sich entsprechend anzieht, kann es selbst bei ungemütlichstem Wetter draußen sehr schön sein. Denn vorher auspowern und anschließend alle Annehmlichkeiten im Warmen genießen ist die beste Art, Körper und Seele etwas Gutes zu tun.



Das Romantik Hotel Freund & SPA-Resort, das inmitten von Wiesen und Wäldern im Sauerland, nahe des Edersees liegt, bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Wellnessbereich und ein vielfältiges Angebot an Sportmöglichkeiten, wie Z. B. Mountain-biken, Nordic Walking, Reiten, Fahrrad fahren und Wandern. Im Herbst und Winter ist es besonders schön im Hotel Freund, denn jetzt ist drinnen und draußen alles festlich geschmückt und überall sieht man Lichterglanz und Kerzenschein. Hier kann man zur Ruhe kommen und die vorweihnachtlichen Urlaubstage in tiefen Zügen genießen und komplett in die wohlige Atmosphäre eintauchen.



Highlight ist der Wellness-Bereich „Orkeland-SPA“. Er ist nicht nur großzügig und individuell gestaltet, er verfügt auch über eine außergewöhnliche Saunawelt mit einer lettischen Außen-Blocksauna mit Natursteinkaltbecken, über eine Salz-Kristall-Sauna, ein Laconium, eine Dampf- und Akazien Sauna, erholsame Ruheräume sowie einen beheizten Außen- und Innenpool. Vom SPA-Bereich aus genießt man eine schöne Aussicht in den Winter-Wellnessgarten. Wer sich absolute Ruhe wünscht, kann sich in den eigens dafür vorgesehen und gestalteten Ruheraum im hinteren Bereich des SPAs zurückziehen. Hier warten moderne, kuschelige und ergonomisch geformte Liegen und ein extra für das Hotel Freund angefertigter Teppich. Man geht darauf wie auf Wolken, ein unglaublich angenehmes Gefühl.



Der qualifizierte Yoga-Unterricht und die Ayurveda-Anwendungen im Hotel sind sehr zu empfehlen. Wer mag oder Bedarf hat, kann sich Akupunktur, koreanische Heilkunst sowie klassische Kosmetikbehandlungen, Massagen sowie medizinische und Wohlfühl- Bäder im Hotel gönnen. Die Bäder können auch ganz romantisch zu zweit genossen werden.



Die Zimmer sind in frischen hellen Farben und mit hochwertigen Materialien gemütlich eingerichtet. Die Küche achtet auf saisonal-regionale Küche und hat einiges an Leckereien zu bieten. In der Vorweihnachtszeit sollte man sich das große Advents-Frühstücksbuffet nicht entgehen lassen.



Wer im „Freund“ Urlaub macht, sollte sich die Zeit nehmen, die Umgebung zu entdecken: Die herrlichen Wanderstrecken abzulaufen, die direkt vor der Hotel-Tür losgehen oder Radtouren zu unternehmen, bei denen man das Sauerland noch intensiver kennen lernen kann. Reit-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, denn das Romantik Hotel Freund & SPA-Resort hat ein eigenes Gestüt gegenüber vom Hotel. Hier kann man Unterricht nehmen, Ausritte machen oder sein eigenes Pferd mitnehmen und unterstellen. Auch der nahegelegene Edersee ist einen Ausflug wert. Wer bummeln möchte, schaut sich die nahegelegene Stadt Frankenberg an. Hier sind attraktive Boutiquen und kleine, gemütliche Cafés.



Das Arrangement "Winter Special" kann online zum Vorzugspreis unter https://www.hotelfreund.de/de/zimmer-angebote/angebote/angebot-86678-online-special-dezember.html gebucht werden und beinhaltet:





2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet

2 mal Halbpension in Form von Menü, Buffet oder Menü-Buffetkombination

Entspannungs- & Aktivangebote wie Aquafitness und Yoga (mo & do findet kein Yoga statt)

„Orkeland-SPA“ Entspannungswelten







Bademantel, Wellnesstasche und Badeslipper im Zimmer

Parkplatz direkt am Hotel

kostenloses W-LAN auf dem Zimmer

Ausgezeichnete Wander-/ Bike-/ u. Nordic Walking Strecken direkt ab Hotel in die Natur

Mountainbikes & Nordic-Walking-Stöcke und Schlitten kostenfrei im Verleih





Online buchbar für die Zeit vom 01.12.2019-22.12.2019 ab 159,-€ pro Person im Doppelzimmer.



Vom 22.12.2019 bis zum 01.01.2020 wird das Hotel Freund wieder, so wie auch im letzten Jahr, komplett geschlossen. Inhaberpaar Rosalinde Freund und Hubertus Trageser möchte auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Feiertage Ruhe und Erholung gönnen. Ab dem 02.01.2020 ist das gesamte Team vom Hotel Freund wieder für die Gäste da.

