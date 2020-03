Pressemitteilung BoxID: 792870 (Sport- und Wellnesshotel Freund GmbH)

Vorfreude auf den nächsten Urlaub ohne Risiko: Das Hotel Freund garantiert kostenfreie Stornierung bis zu 24 Stunden vor Anreise

Vorfreude ist die schönste Freude - Gerade in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich auf etwas Freuen zu können. Zum Beispiel auf den nächsten Urlaub

Viele mussten die bereits geplanten Ferien aufgrund der Pandemie absagen und sehnen nun die nächsten freien Tage herbei. Endlich mal raus aus der Stadt und das gesunde Landleben und ein paar Tage unbeschwerten Urlaub genießen. Doch wann wird das das nächste Mal sein? Diese Frage kann zurzeit niemand beantworten, aber es gibt die Möglichkeit, den ersehnten Urlaub zu einem bestimmten Termin zu buchen und sobald Entwarnung gegeben wird, ihn auch wahrzunehmen. Sollte dies aber nicht der Fall sein, bietet das Hotel Freund und SPA-Resort in Oberorke im Waldecker Land an, dass die Buchung bis zu 24 Stunden vor dem Antritt der Reise garantiert kostenfrei storniert werden kann. Es entstehen keine Kosten, man hat aber durch die Buchung einen wunderschönen Aufenthalt vor Augen und kann sich schon darauf freuen und davon träumen.



Das Waldecker Land bietet Ruhe, Abgeschiedenheit, Natur pur und Wellness vom Feinsten. Das 4 Sterne superior Hotel Freund in Oberorke ist ein Paradies fernab von großen Städten und von Hektik und liegt gut erreichbar mitten in der Natur. Man hat Ruhe und trotzdem keine Langeweile, dafür sorgen das zum Hotel gehörende Finnpferde-Gestüt, der stilvolle Wellnessbereich „Orkeland-SPA“ und die unzähligen sportiven Möglichkeiten vom Wandern und Reiten über Yoga, Rad fahren, Waldbaden bis hin zu Schwimmen, Nordic Walking und und und.



Entlang des Urwaldsteigs am Edersee, der durch das UNESCO-Weltnaturerbe im Nationalpark Kellerwald-Edersee führt, ist man oft ganz allein unterwegs. Das große Gebiet ist ein Wanderparadies - Egal ob anspruchsvolle Touren, leichte Wanderwege oder Erlebnispfade für kleine Abenteurer – für jeden ist etwas dabei.



Auch wer gern Fahrrad fährt oder Nordic Walking mag, kann direkt vom Hotel Freund aus hinaus ins schöne Waldecker Land starten.



Wellnessfans werden vom „Orkeland-SPA“, dem stilvollen und großzügigen Wellnessbereich des Hotels, begeistert sein. Verschiedene Saunen, z. B. die Lettische Außen-Sauna, die Salzkristall-Sauna und zahlreiche weitere Saunen bieten eine große Vielfalt und für jeden etwas. Es gibt auch zahlreiche Ruheräume. Wer besonders viel Wert auf Ruhe legt, kann sich allein bzw. mit Partner*in in den separaten Nischen erholen oder in den extra leisen Raum gehen. Von allen Räumen aus hat man einen Blick in den schönen Garten. Das Hotel Freund bietet zudem mit dem mediterranen Außen-Schwimmbad und dem wohltemperierten Indoorbecken die Möglichkeit, ausgiebig zu schwimmen.



Mit Yoga und ayurvedischen Anwendungen kann man im Hotel Freund zu innerer Ruhe finden und Körper und Seele erfrischen. Seit vielen Jahren bietet das „Freund“ qualifizierten Yoga-Unterricht mit einer ausgebildeten und erfahrenen Lehrerin. Im Hotel Freund praktiziert auch ein Heilpraktiker, der als Ansprechpartner im medizinischen Bereich zur Verfügung steht. Er bietet im Hotel nach vorheriger Absprache Sprechstunden an und behandelt auch.



Das Arrangement vom Hotel Freund „4 Tage "Auf und davon" enthält:





3x Übernachtungen mit Frühstücksbuffet

3x Halbpension in Form von Menü, Buffet oder Menü-Buffetkombination

1x Vital-Teilkörpermassage (25 Minuten)

1x Aroma-Öl-Zuckerpeeling im Serail-Dampfbad

Aktiv- und Entspannungsangebote wie Aquafitness & Yoga (Montag und Donnerstag kein Yoga)

Orkeland SPA Entspannungswelten mit sechs Saunen und lichtdurchfluteten Ruheräumen

Strandgarten mit Strandkörben und Sanddünen

freie Nutzung der Mountainbikes & Nordic Walking Stöcke

Parkplatz direkt am Haus sowie kostenloses W-LAN auf dem Zimmer





Ab 419,- Euro pro Person. Unkomplizierte, kostenlose Stornierung bis zu 24 Stunden vor Anreise wird bis zum 31.05.2020 garantiert.



Übrigens: Vorfreude kann man verschenken, gerade in diesen Tagen eine wunderbare Idee, um lieben Menschen eine Freude zu machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wer Vorfreude verschenken möchte, kann Hotel-Gutscheine, die mindestens 12 Monate gültig sind, kaufen. Entsprechende Kulanz beim Einlösen des Gutscheins seitens des Hotels ist selbstverständlich, sollte es in den nächsten Monaten noch keine klare Situation geben.

