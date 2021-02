Nach dem langen Lockdown und dem schneereichen Winter wird es jetzt Zeit für ausgedehnte Treffen mit Freunden und für Wellness, Ausflüge und Sport. Das Hotel Freund und Natur-Resort liegt idyllisch in der Erlebnisregion Edersee und freut sich schon auf die Gäste.



Wie lange hat man sich schon nicht mehr getroffen und Zeit miteinander verbracht? Das hat allen Menschen in den letzten Monaten so sehr gefehlt. Bald ist es soweit, man kann man sich wieder verabreden und sehen, wenn auch mit Maske und Abstandsregeln, aber die AHA-Regeln sind den meisten bereits in Fleisch und Blut übergegangen.



Mit den „Freundschaftstagen“ bietet das Hotel Freund und Natur-Resort die perfekte Auszeit für Freunde und Familien an. Spaß miteinander haben, unbeschwert sein, heiße Saunagänge genießen, schwimmen, reiten, wandern, Fahrradfahren und das alles während es draußen immer grüner wird und die Sonnenstrahlen wärmen und alles sprießen lassen. Wie herrlich, dass es nun Frühling wird und die Aussicht auf wunderbare Tage und die ersten lauwarmen Frühlingsabende da sind. Die Freundschaftstage beinhalten zwei Übernachtungen mit Halbpension und vielen Extras und kosten pro Person im Doppelzimmer ab 307,- €. Das Hotel garantiert eine unkomplizierte und kostenlose Umbuchung, falls es Corona-bedingte Probleme zum Wunschtermin geben sollte.



Die Erlebnisregion Edersee im Waldecker Land ist ideal für einen sportiven und erholsamen Urlaub. Das Hotel und Natur-Resort Freund in Vöhl / Oberorke ist herrlich eingebettet in Wiesen und Felder nur wenige Fahrminuten vom Edersee entfernt. Überall ist Natur! Wunderbar entspannend ist der großzügige Wellnessbereich. Der „Orkeland-SPA“ bietet einen Innen- und Außen-Swimmingpool sowie eine Saunawelt mit sechs verschiedenen Saunen. Im Sommer kann man sich auf der Liegewiese oder im Strandgarten in den Strandkörben herrlich erholen. Eine ausgebildete Yogalehrerin bietet regelmäßig Stunden für Anfänger und Fortgeschrittene und gibt auch Einzelstunden. Neben Physiotherapie, Akupunktur, koreanischer Heilkunst und Ayurveda bietet das Hotel Freund auch klassische Kosmetikbehandlungen, Massagen und medizinische Bäder. Dr. (uni mos) Chang, ein koreanischer Arzt und Heilpraktiker, behandelt im Hotel und ist zusätzlich Ansprechpartner im medizinischen Bereich. Alles wird getan, damit die Gäste sich rundherum wohlfühlen. Sogar reiten kann man hier im Freund. Wie wäre es z. B. mit einem Ausritt über grüne Wiesen und Felder? Das Hotel Freund und Natur-Resort hat ein eigenes Finnpferde-Gestüt gegenüber vom Hotel. Auf den gutmütigen und robusten Finnpferden lässt es sich wunderbar reiten. Man kann Reitstunden nehmen, Ausritte machen und gern auch sein eigenes Pferd mitbringen.



Die Natur rund um das Hotel Freund lädt geradezu ein, lange Touren zu unternehmen, ob auf dem Pferd, dem Rad oder auf den eigenen Füßen.



Viel Abwechslung bietet auch der naheliegende Edersee, wie z. B. vielfältige Wassersportarten, den Kletterpark sowie zahlreiche Wander- und Radfahrwege. Wer gern mit dem Mountainbike unterwegs ist, kann sich im Waldecker Land austoben. Hier geht es hoch und runter und für jedes Anforderungsprofil ist eine Strecke dabei. Auch für Familien werden Touren angeboten.



Für Wanderbegeisterte ist das Angebot an Wegen riesig. Wer möchte, kann direkt vom Hotel Freund starten. Es werden auch geführte Wanderungen und MTB-Touren vom Hotel Freund angeboten.



Selbstverständlich werden sämtliche Corona-Hygieneregeln streng eingehalten. Das Wohl und die Sicherheit der Gäste stehen an erster Stelle.



Das Arrangement „FREUNDschaftstage beinhaltet:





2 x Halbpension in Form von Menü, Buffet oder Menü-Buffetkombination

1x Willkommens-Drink

1x Vital-Teilkörpermassage (25 Minuten)

Aktiv- und Entspannungsangebote* wie Aquafitness & Yoga (Mo und Do kein Yoga)

Orkeland SPA Entspannungswelten

Innen- & Außenpool

Außensaunen

durchatmen im staatlich anerkannten Luftkurort mitten in der Natur

FREUNDs Strandgarten mit Strandkörben und Sanddünen

freie Nutzung der Mountainbikes & Nordic Walking Stöcke

Wanderwege direkt vom Hotel aus in die herrliche Landschaft

Parkplatz direkt am Haus sowie kostenloses W-LAN auf dem Zimmer





* Kurse finden ab 2 Teilnehmern statt



Ganzjährig buchbar ab 307,- Euro pro Person im Doppelzimmer.

