Es wird Zeit, die Batterien wieder aufzuladen und auch Zeit, sich wieder auf etwas freuen zu können. Raus in die Natur, aktiv sein und zwischendurch entspannende Yoga-Übungen und Ayurveda Massagen genießen. Das Hotel Freund und Natur- Resort bietet mit dem „5 Tage Yoga-Arrangement“ im neuen Jahr genau das richtige für Körper, Geist und Seele an. Komplettiert mit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung fühlt man sich wie neu geboren.



Ayurveda, das man als eine umfassende Gesundheitslehre bezeichnen kann, ist in Kombination mit Yoga eine wirksame Methode zur inneren Zufriedenheit. Yoga ist ein ganzheitlicher Übungsweg, der sich in Indien über Jahrtausende entwickelte und bis heute bewährt. Yoga bringt innere Kraft, Zufriedenheit, Entspannung, Stressbewältigung und damit mehr Lebensfreude und es verhilft zu einer kräftigen und beweglichen Muskulatur. Das 5-tägige Angebot beinhaltet also wertvolle Elemente, um sich ganzheitlich zu entspannen sowie gesund und fit zu werden. Man merkt förmlich wie man aufblüht und sich an der neuen Kraft freuen kann. Ob allein oder mit einer Freundin oder einem Freund, das Yoga / Ayurveda Angebot ist eine Wohltat. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jeder profitiert von dieser einzigartigen Kombination, eingebettet in eine einzigartige Natur, die Ruhe und Gelassenheit garantiert.



Das Hotel liegt mitten im UNESCO Weltkulturerbe Kellerwald-Edersee, im „Land der Seen und Berge“, nahe des Edersees und bietet neben der einmaligen Lage einen stilvollen und außergewöhnlichen Wellnessbereich sowie ein vielfältiges Angebot an Sportmöglichkeiten. Ein wunderbares Hideaway und ideal, um Energien aufzuladen und in der eigenen Mitte anzukommen.



Ein Gestüt, das zum Hotel gehört, bietet dazu die Möglichkeit, unvergessliche Reit-Ausflüge mit den Finnpferden zu genießen. Der Wellness-Bereich „Orkeland-SPA“ ist großzügig und individuell gestaltet und bietet eine vielfältige Saunawelt. Vom SPA-Bereich aus genießt man eine schöne Aussicht in den Winter-Wellnessgarten. Wer sich absolute Ruhe wünscht, kann sich in den eigens dafür vorgesehenen Ruheraum im hinteren Bereich des SPAs zurückziehen.



Der Yoga-Unterricht und die Ayurveda-Anwendungen werden von qualifizierten und ausgebildeten Fachleuten im Hotel angeboten. Das Arrangement enthält Einzel- und auch Gruppenunterricht. Der neue Yoga-Raum ist groß, hell und mit bequemen Kissen und Yoga-Unterlagen ausgestattet. Wer mag, kann sich noch zusätzlich Akupunktur, koreanische Heilkunst, klassische Kosmetikbehandlungen, Massagen sowie medizinische und Wohlfühl- Bäder im Hotel gönnen. Die Zimmer sind in frischen hellen Farben und mit hochwertigen Materialien gemütlich eingerichtet. Die Küche bietet saisonal-regionale Küche. Auf Sonderwünsche bei Allergien und Ernährungsvarianten wird gern eingegangen.



Die unmittelbare Umgebung hält herrliche Wander-und Radstrecken bereit, die direkt vor der Hoteltür losgehen. Auch der nahegelegene Edersee ist einen Ausflug wert.



Weitere Infos zum Angebot:



Das Arrangement „5 Tage Yoga und Ayurveda beinhaltet: vier Übernachtungen inklusive Halbpension, viele Extras, 1x Shiro'bhyanga-Behandlung, 1x Padabhyanga-Behandlung, 2-3 Yogalektionen in der Gruppe (Montag und Donnerstag kein Yoga), 1x Yoga-Einzelstunde, Täglich Aquagymnastik, 1x geführte Naturwanderung am Montag, Eintritt in die Orkeland SPA Entspannungswelten mit verschiedenen Saunen, mediterranem Außenpool und Innenpool u.v.a.m. Ab 709,- Euro pro Person im Doppelzimmer. Ganzjährig buchbar außerhalb der verlängerten Wochenenden und Feiertage.



https://www.hotelfreund.de/de/zimmer-angebote/angebote/angebot-31270-5-tage-yoga-und-ayurveda.html

(lifePR) (