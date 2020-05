Pressemitteilung BoxID: 800985 (Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e.V.)

Pfingstferien im Wanderland Schwäbischer Wald

Schwäbische WaldFee lockt mit Wandervorschlägen und einer Foto-Aktion

Natur, Genuss, Kultur und Entdeckung – all das bietet das Wanderland Schwäbischer Wald vor den Toren Stuttgarts. Zur Ferienzeit hat der Schwäbische Wald Tourismus ausgewählte Wandertouren zusammengestellt, die den aktuellen Herausforderungen Rechnung tragen und nicht zu den bekannten Hotspots führen. Der Schwäbische Wald profitiert von seinem großen Wander-Streckennetz, das auch abseits der bekannten Pfade viele spannende Touren bereithält, so der Vorsitzende des Schwäbischer Wald Tourismus, Landrat Dr. Richard Sigel: „Wanderer finden hier viele Möglichkeiten, um auf weniger frequentierten Strecken noch Unbekanntes zu entdecken oder ungestört die Natur zu erleben. Das ist ein echter Mehrwert unserer Freizeitregion Schwäbischer Wald. Denn auch beim Wandern in der Natur ist es wichtig, die Abstandsregeln einzuhalten.“



Auch die Schwäbische WaldFee hat diese Rundwege bereits getestet und ihre Stellvertreterin aus Pappe auf jeder Wandertour an einer markanten Stelle fotografieren lassen. Damit möchte sie Lust machen, sich in die freie Natur des Schwäbischen Waldes zu begeben, entlang der Route auf ihren Spuren zu wandern und das Motiv zu entdecken. Die Schwäbische WaldFee ist zwar schon weitergezogen und nicht mehr vor Ort, aber jeder Wanderer, der die gesuchte Stelle gefunden hat, kann es ihr gerne gleichtun und dort ein Selfie von sich machen. Die Schwäbische WaldFee freut sich über zahlreiche Posts auf der WaldFee-Facebookseite. Eine Übersicht der Fotomotive, die es auf den jeweiligen Strecke zu finden gilt und aller Rundwanderungen mit Streckenlänge, Höhenprofil, und Kartenausschnitt ist auf der Homepage www.schwaebischerwald.de zu finden.

