Keine Wahl zur Schwäbischen WaldFee 2020

KinderNaturErlebnisFest in Auenwald auf 1. Mai 2021 verlegt

Die Wahl zur Schwäbischen WaldFee war coronabedingt zunächst bis auf Weiteres verschoben worden. Ebenso hatte der Schwäbische Wald Tourismus das nächste KinderNaturErlebnisFest in Auenwald zunächst einmal auf Eis gelegt. Jetzt ist es klar, dass dieses Fest mit der Amtseinsetzung der Schwäbischen WaldFee erst wieder am 1. Mai 2021 stattfinden wird.



Daher haben die Mitglieder des Schwäbischer Wald Tourismus beschlossen, auch die Wahl zur Schwäbischen WaldFee für dieses Jahr ganz abzusagen. „In der gegenwärtigen Situation sind es nicht die richtigen Vorzeichen für so eine Wahl“, fasst der Vorsitzende des Schwäbischer Wald Tourismus, Dr. Richard Sigel, die Meinung der Mitglieder zusammen. Seinen ganz besonderen Dank spricht er der amtierenden Schwäbischen WaldFee, Leonie Treml, aus. Sie hat sich bereiterklärt, bis zur Einsetzung ihrer Nachfolgerin am 1. Mai 2021 ihr Amt weiterhin wahrzunehmen. „Leonies Engagement für den Schwäbischen Wald ist außergewöhnlich. Sie ist eine wunderbare Schwäbische WaldFee.“



Angesichts dieses Ausnahmejahres haben die Bewerberinnen Verständnis gezeigt für die abgesagte Wahl, so die Geschäftsführerin des Schwäbischer Wald Tourismus, Barbara Schunter. „Es wäre natürlich schön, wenn alle auch in 2021 wieder an den Start gehen würden, denn es ist ein wirklich tolles Bewerberinnenfeld.“



Als kleine Aufmerksamkeit erhält jede einen Gutschein aus der Aktion Ehrengasthaus.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.schwaebischerwald.com.

