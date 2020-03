Pressemitteilung BoxID: 788970 (Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e.V.)

Kandidatinnen-Vorstellung zur Wahl der Schwäbischen WaldFee

Sechs Bewerberinnen zur Schwäbischen WaldFee 2020 und ihre Fans fiebern dem 18. März entgegen. Dann heißt es zum achten Mal: „Wer wird die nächste Schwäbische WaldFee?“



Keine Frage, die einfach zu beantworten wäre. „Es ist wieder ein wirklich tolles Bewerberinnenfeld, das es einem sehr schwer macht, sich zu entscheiden“, so der Vorsitzende des Schwäbischer Wald Tourismus, Dr. Richard Sigel. „Aber wir werden in jedem Fall wieder eine zauberhafte Schwäbische WaldFee und tolle Markenbotschafterin haben. Ihre Aufgabe wird es sein, die Menschen für die Freizeitregion Schwäbischer Wald zu gewinnen und für die herrliche, erhaltenswerte Natur sensibel zu machen.“



Die 19 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen des Schwäbischen Waldes, die ehemaligen Schwäbischen WaldFeen und Landrat Dr. Richard Sigel sind am Wahlabend gefordert und müssen entscheiden. Dass sie dabei bisher immer das richtige Gespür bewiesen haben, zeigt die Erfolgsgeschichte. Die Schwäbische WaldFee ist als Markenbotschafterin kaum noch wegzudenken, wie auch der neue Imagefilm des Schwäbischer Wald Tourismus zeigt.



Sechs feenhafte Kandidatinnen aus den Kommunen Auenwald, Berglen, Oberrot, Rudersberg, Spiegelberg und Welzheim haben sich in diesem Jahr auf das Amt beworben.



Am Wahlabend stellen sich die Anwärterinnen persönlich vor und können bei der Fragerunde mit der amtierenden Schwäbischen WaldFee Leonie Treml ihr Wissen über die abwechslungsreiche Freizeitregion unter Beweis stellen. Zur Wahlveranstaltung sind Pressevertreter und Angehörige der Kandidatinnen eingeladen.



Die öffentliche Kür der achten Schwäbischen WaldFee findet statt am Mittwoch, 1. Mai 2020, auf dem Kinder-Natur-Erlebnisfest in Auenwald.

