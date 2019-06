Pressemitteilung BoxID: 757765 (Freizeitzentrum Xanten GmbH)

René Steinberg und Brings im Naturbad Xantener Südsee

Open Air-Kabarett mit "René Steinberg" am Freitag, 5. Juli 2019 und Open Air-Konzert mit "Brings" am Samstag, 6. Juli 2019

Ab dem nächsten Wochenende sorgen sommerliche Open Air-Events im Strandbad Xantener Südsee für gute Unterhaltung. Zum Start am Freitag, den 5. Juli, erwartet die Gäste das Open Air-Kabarett mit René Steinberg; am darauf folgenden Samstag, den 6. Juli geht es weiter mit dem Open Air-Konzert der Gruppe Brings, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.



René Steinberg: „Freuwillige vor!“



René Steinberg ist seit 15 Jahren vor allem aus dem Radio für seine Comedy Programme bekannt, welche stilistisch abwechslungsreich, interaktiv und schnell sind. Besonders berühmt und beliebt sind unter anderen „die von der Leyens“, „Sarko de Funes“ und „Frittieren mit Calmund“. Bei WDR 5 ist er seit 10 Jahren mit namhaften Kollegen für den satirischen „Schrägstrich“ zuständig und war Gastgeber und Moderator in diversen Live-Shows der „Unterhaltung am Wochenende“.



Seit Februar 2019 präsentiert Steinberg sein fünftes Solo-Programm „Freuwillige vor – wer lacht, macht den Mund auf!“.



Tickets für das Open Air-Kabarett mit René Steinberg „Freuwillige vor – wer lacht, macht den Mund auf!“ am Freitag, 5. Juli 2019 open air im Naturbad Xantener Südsee, präsentiert von WDR 2, sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.fzx.de und www.eventim.de erhältlich.



Ticketpreis ab 20,90 €; Einheitskategorie; bestuhlt, Platzwahl frei.



Brings: open air



Nur einen Tag nach der Comedy-Veranstaltung mit René Steinberg, am Samstag, den 6. Juli 2019 spielt erneut die Band Brings im Strandbad Xantener Südsee. Das Konzert wird von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert. Brings gehören spätestens seit dem Jahr 2000 zu den beliebtesten und bekanntesten Kölner Mundart-Gruppen. Karneval wird mit ihren Hits wie zum Beispiel „Poppe, Kaate, Danze“, „Su lang mer noch am Lääve sin“, „Halleluja" und „Dat is Geil“ ausgelassen gefeiert. Dabei können Brings mehr als nur für Partystimmung sorgen - auch gefühlvoll rührselige Lieder und originelle Coverlieder, z.B. durch Verschmelzung von folkloristischen Melodien mit Rockmusik, finden sich in ihrem Repertoire.



Brings stechen auch mit energiegeladener Bühnen-performance und unermüdlicher Livepräsenz hervor. Keiner schwitzt lauter, keiner verausgabt sich sichtbarer, keine Band im deutschsprachigen Raum lässt die Zuschauer auf Konzerten fühlbarer und unmittelbarer an Ihrer Musik teilhaben.



Tickets für das Open Air-Konzert mit Brings am Samstag, 6. Juli 2019 open air im Naturbad Xantener Südsee, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein, sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.f-z-x.de und www. eventim.de erhältlich.



Ticketpreis ab 28,60 €; Einheitskategorie; teilweise bestuhlt, Platzwahl frei.



Lokaler Kartenvorverkauf

InfoCenter Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, Xanten-Wardt

Tourist-Information Xanten, Kurfürstenstr. 9, Xanten

Edeka-Markt Lurvink, Lüttinger Str. 29, Xanten

Edeka-Markt Lurvink, Sonsbecker Str. 19a, Xanten

Stadtinformation Moers, Kirchstr, 27 a/b, Moers

