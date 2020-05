Pressemitteilung BoxID: 800316 (Freizeitzentrum Xanten GmbH)

Kein Fischmarkt an der Xantener Nordsee

Aufgrund der aktuellen Vorgaben infolge der Coronavirus-Pandemie hat das Freizeitzentrum Xanten die Veranstaltung „Fischmarkt Xantener Nordsee“ am Pfingstsonntag, 31. Mai und Pfingstmontag, 1. Juni 2020 im Hafen Vynen, Xantener Nordsee, abgesagt.



Um die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus weiterhin zu unterbinden, aber auch aufgrund der hohen Vorgaben vonseiten der Behörden zur Durchführung des Fischmarktes und Kontrollen zu deren Einhaltung, wurde die Absage der beliebten Open Air-Veranstaltung beschlossen. Marktteilnehmer wurden bereits entsprechend informiert.



Das Event-Team des Freizeitzentrums Xanten beobachtet die weitere Entwicklung von Veranstaltungen angesichts der Coronavirus-Pandemie und steht dazu im ständigen unmittelbaren Austausch mit den zuständigen Behörden.



Wenn es die Situation wieder zulässt, soll der Fischmarkt Xantener Nordsee im nächsten Jahr wieder an seinem gewohnten Termin, an Pfingsten, im Hafen Vynen stattfinden.



Interessierte Marktteilnehmer wie Fisch- und besondere Spezialitätenhändler, aber auch Kunsthandwerker, können sich jederzeit formlos für einen Standplatz während des Fischmarktes beim Freizeitzentrum Xanten, Postfach 114, 46500 Xanten, oder per E-Mail an: events@f-zx. de, bewerben.





