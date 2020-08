Pressemitteilung BoxID: 810143 (Freizeitzentrum Xanten GmbH)

Freizeitzentrum Xanten am kommenden Wochenende: Naturbad und Open Air-Kino "ausgebucht"

Nachfrage übersteigt die erlaubten Kapazitäten

.

Für das bevorstehende Wochenende mit vorhergesagten neuen Jahreshöchsttemperaturen sind sämtliche Plätze des Naturbades Xantener Südsee sowie für die Veranstaltung „1. Open Air Picknick-Kino“ restlos ausverkauft.



Das meldet das Freizeitzentrum Xanten und bittet zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus zur Vermeidung von Ansammlungen darum, den Eingangs- und Kassenbereich nicht „auf gut Glück“ anzusteuern.



Durch die, ebenfalls infolge der Coronaschutz-Vorschriften eingerichtete, Vorabregistrierung wurde die zulässige Gästekapazität des Naturbades Xantener Südsee an allen Tagen - Freitag, 7. August, Samstag, 8. August und Sonntag, 9. August 2020- komplett ausgeschöpft. Interessierte ohne bereits vorhandene Registrierung, die ausschließlich online auf www.f-zx.de im Vorfeld vor dem Besuch möglich ist, können das Naturbad an diesen Tagen leider nicht mehr besuchen.



Auch die im Rahmen der Möglichkeiten nach Coronaschutzverordnung eingerichtete Veranstaltung „1. Open Air Picknick- Kino“ am Freitag, 7. und Samstag, 8. August 2020 im Naturbad Xantener Südsee, für die deshalb ebenfalls eine vorherige Registrierung per E-Mail erforderlich war, ist bereits an beiden Abenden restlos ausgebucht. Auch hier bittet das Freizeitzentrum Xanten darum, dass nur Personen mit bereits für eine dieser Veranstaltungen gültigen Bestätigung den Eingangs- und Kassenbereich des Naturbades aufsuchen, um Ansammlungen zu vermeiden. Die Bestätigungen werden bis am Freitag verschickt, und zwar ausschließlich per E-Mail.



Unter den örtlichen Voraussetzungen hätte das Freizeitzentrum Xanten sowohl für das Naturbad Xantener Südsee als auch für das Open Air Picknick-Kino deutlich mehr Kapazitäten gehabt. Aufgrund der infolge der Coronavirus-Pandemie erforderlichen Schutzvorschriften wurden diese jedoch stark beschränkt und um weitere Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und Händedesinfektion ergänzt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (