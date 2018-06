FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018: Public Viewing aller Deutschlandspiele und des Finales im Freizeitzentrum Xanten

Vor vier Jahren brachte die deutsche Nationalmannschaft den Fußball-Weltmeistertitel mit nach Hause. Klar, dass somit bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Russland alle mitfiedern, um "Die Mannschaft" bei ihrer Titelverteidigung zu unterstützen. Hierbei gewinnt das gemeinsame Anschauen der Spiele, "Public Viewing", als Event-Form immer weiter an Beliebtheit.



Auch im Freizeitzentrum Xanten, wo bereits seit vielen Jahren Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften auf Großbild-flächen mitverfolgt werden können, wird es in diesem Jahr wieder ein Public Viewing geben. Im Hafen Xanten werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung und das Finalspiel der FIFA Fußball- Weltmeisterschaft 2018 in Russland auf einer großen LED-Wand gezeigt.



"Das Konzept von der Übertragung der EM 2016 im Hafen Xanten haben wir aufgegriffen und verfeinert", erläutert Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums Xanten, das Veranstaltungsangebot. "Der Public Viewing-Bereich liegt auf der Promenade des Hafens Xanten, vor dem Terrassen- und Biergartenbereich des Plaza del Mar. Für die erwartete Zuschauermenge bietet sich hier das geeignete Platzangebot mit einem gleichzeitig tollen Ambiente direkt an der Xantener Südsee." Neben der ca. 15qm großen LEDWand wird der Public Viewing-Bereich eigene Gastronomiestände erhalten, damit sich die Besucher direkt auf der Veranstaltungsfläche versorgen können.



Auch für ein kurzweiliges Rahmenprogramm "rund um den Fußball" ist gesorgt: ab einer Stunde vor Spielübertragung können Besucher beim "Tippspiel" mitmachen und bis zum Spielbeginn den Spielstand tippen. Das geht nicht nur auf Teilnahmekarten vor Ort, sondern auch online unter www.f-z-x.de.



Unter allen Teilnehmern mit richtigem Tipp werden im Anschluss Freizeit-Gutscheine aus dem Freizeitzentrum Xanten verlost.



Außerdem werden Mitmach-Wettbewerbe durchgeführt. Hier kann man sich im Vorfeld anmelden oder auch spontan mitmachen. Messen müssen sich die Teilnehmer untereinander beim Slalom-Ballparcours, wo es um eine möglichst gute Kombination aus Geschicklichkeit und Schnelligkeit geht, sowie beim Ball jonglieren und Torwandschießen auf Zeit. Zudem wird es einen kleinen "Fan-Shop" geben, an dem man sich mit Fan-Artikeln in schwarz-rot-gold zum kleinen Preis versorgen kann.



Am Sonntag, den 15. Juli rundet die Übertragung des Finalspiels das Public Viewing in Xanten ab. Als besonderes Extra wird an diesem Tag zudem ein Kicker-Turnier für Teams veranstaltet, bei dem es Pokale zu gewinnen gibt. Teilnehmende Teams müssen aus jeweils vier Personen bestehen. Zur Teilnahme sollte man sich im Vorfeld anmelden. Das geht am besten per E-Mail an: events @f-z-x.de Im Anschluss an das Finalspiel können Besucher dann bei der "WM-Abschlussparty" feiern.



Der Eintritt zu allen Spielübertragungen ist frei. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist jedoch nicht gestattet.



So., 17. Juni – So., 15. Juni 2018:

Public Viewing FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 Russland

Übertragung aller Deutschlandspiele und des Finalspiels auf einer großen LED-Wand

Hafen Xanten, Xantener Südsee

