Erstes Open Air Picknick-Kino im Naturbad Xantener Südsee

Jetzt für die Film-Favoriten voten und am Freitag, 7. und Samstag, 8. August 2020 open air Picknick- und Kinogenuss im Naturbad Xantener Südsee erleben - präsentiert von Sparkasse am Niederrhein

Eigentlich hatte das Event-Team des Freizeitzentrums Xanten (FZX) wie in den Vorjahren ein Sommer Open Air-Kino im Hafen Xanten geplant. Doch nicht nur das: Auch ein schönes open air White Dinner sollte es -neben vielen weiteren Events- in diesem Jahr geben.



Doch die Verbreitung des Coronavirus und die nachfolgenden Veränderungen im Alltag der Menschen und auch für Veranstaltungen vereitelten diese Pläne.



Inzwischen gelten erste, vorsichtige Lockerungen der Coronaschutz-Vorschriften und erlauben es, der Bevölkerung wieder Unterhaltungsangebote zur Verfügung zu stellen – wenn auch weiterhin im stark eingeschränkten Maße.



Deshalb hat das FZX-Team das Beste aus zwei Event-Ideen miteinander verbunden und präsentiert das erste open air Picknick-Kino am Freitag, 7. und Samstag, 8. August 2020 im Naturbad Xantener Südsee.



Mit Einbruch der Dunkelheit, ca. 21:30 Uhr, werden auf einer 12 x 6,5 m großen Leinwand auf der Liegewiese im Naturbad Xantener Südsee die beiden beliebtesten Filme aus dem kommenden Zuschauer-Voting vorgeführt.



Vor der Leinwand können Besucherinnen und Besucher ihre Picknick-Decke auf zugeteilten, maximal 2 x 2 Meter großen Flächen ausbreiten und es sich bei selbst mitgebrachten oder direkt vor Ort erhältlichen Kaltgetränken, Eis und kleineren Leckereien gutgehen lassen. Unterstützt wird die Veranstaltung auch von den zwei Brüdern aus Xanten, Benny und Pascal Lurvink.



Die Filmvorführung wird -wie schon in den Vorjahren- durch ein vorheriges Voting bestimmt. Die beiden meist gewählten Filme werden gezeigt.



Zur Auswahl stehen:



Das perfekte Geheimnis



Komödie um dreieinhalb Paare, die bei einem Abendessen alle Gespräche und Mitteilungen auf ihren Smartphones öffentlich machen.



Filmkomödie, D 2019 mit Karoline Herfurth, Elyas M‘Barek u.a.



Lindenberg! Mach Dein Ding



Filmbiografie über die Jugend und ersten Karrierejahre des Musikers Udo Lindenberg.



Spielfilm, D 2020 mit Jan Bülow, Detlef Buck u.a.



Nightlife



Zwei Freunde, die im Berliner Nachtleben als Barkeeper arbeiten, versuchen sich als kriminelle Amateure, handeln sich damit aber großen Ärger mit der Unterwelt ein.



Filmkomödie, D 2019 mit Elyas M’Barek, Palina Rojinski u.a.



Der Junge muss an die frische Luft



Verfilmung eines autobiografischen Romans von Hape Kerkeling, die von der Kindheit des Entertainers im Ruhrgebiet der 1970er-Jahre erzählt.



Spielfilm Drama, D 2018 mit Julius Weckauf, Luise Heyer u.a.



Takeover – voll vertauscht



„Das doppelte Lottchen“, neu aufbereitet als kurzweilige Verwechslungskomödie für die durch Youtube zu Jugendstars avancierten Zwillinge Heiko und Roman Lochmann.



Komödie, D 2020 mit Heiko Lochmann, Lisa-Marie Koroll u.a.



Bohemian Rhapsody:



Eingängige, unterhaltsame Filmbiografie über die Genese der Band Queen und ihres charismatischen Leadsängers Freddie Mercury in den 1970er-Jahren.



Filmdrama, US/EN 2018 mit Rami Malek, Lucy Boynton u.a.



Das Voting vom 13. bis zum 22. Juli 2020 findet ausschließlich online auf www.f-z-x.de statt.



Für den Besuch des Open Air Picknicks und Kinos am Fr., 7. und Sa., 8. August 2020 im Naturbad Xantener Südsee ist eine vorherige Online-Registrierung erforderlich, die ab dem 24. Juli freigeschaltet wird. Der Eintritt erfolgt zum regulären Tarif des Naturbades (Erwachsene 5,90 €, Kinder 2,90 €, Familienkarte 15,70 €) ab 20:30 Uhr.



Nähere Informationen zum Filmangebot und den weiteren Bestimmungen zur Teilnahme und zum Picknicken bei den Abendveranstaltungen folgen nach Abschluss des Votings.



Das Open Air Picknick und Kino im Naturbad Xantener Südsee wird präsentiert von Sparkasse am Niederrhein.



1. open air Picknick-Kino Xantener Südsee

Fr., 7. und Sa., 8. August 2020, Beginn jeweils ca. 21:30 Uhr

Naturbad Xantener Südsee

Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt

