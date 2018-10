Zum Endspurt im Freilichtmuseum Beuren tolles Herbstfe-rienprogramm

19.10.18

Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren hat in der Saison 2018 noch bis einschließlich Sonntag, 4. November, also bis zum Ende der Herbstferien, geöffnet. Den Endspurt im Museumsdorf am Fuße der Alb mit zahlreichen attraktiven und interessanten Veranstaltungen für die ganze Familie sollte man sich nicht entgehen lassen. Neben dem Besuch einer der auf dem Programm stehenden Veranstaltungen kann man auch zu einer Entdeckungstour durch die insgesamt 24 Museumsgebäude aufbrechen. Zahlreiche Keller, Dachböden, Küchen, Zimmer und Kammern warten mit spannenden Geschichten auf die Besucherinnen und Besucher.



Mitmachaktionen passend zur Jahreszeit



Los geht es mit einer zur dunkler werdenden Jahreszeit passenden Aktion: Am Mittwoch, den 31. Oktober, können sich Interessierte an der Veranstaltung „Kerzen ziehen“ versuchen. Gegen eine kleine Gebühr kann Schicht für Schicht eine eigene Kerze aus reinem Bienenwachs gezogen werden. Los geht es ab 13 Uhr. Am Freitag, den 2. November, können Familien zwischen 14 und 17 Uhr der Frage „Was tun, wenn es Nacht wird?“ nachgehen. Die Mitmachaktion zeigt an verschiedenen Stationen, welche Lichtquellen es früher auf dem Dorf gab. Am Samstag, den 3. November, wird es gespenstisch im Museumsdorf, wenn es zwischen 15 und 18 Uhr heißt: „Es geistert im Museum!“. Die eben geschnitzten Rübengeister können ab 17 Uhr mit auf den musikalischen Lichterumzug genommen werden. Die Jugendkapelle Bissingen sorgt für die musikalische Begleitung des Umzuges durch das dunkle Museumsdorf. Für alle Veranstaltungen ist keine Voranmeldung erforderlich, ein kleiner Beitrag ist vor Ort zu entrichten.



Spannende Führungen und Tierfütterungen für Familien



In den Herbstferien bietet das Museum auch die beliebte Tierfütterung um 15 Uhr (jeweils Dienstag bis Sonntag) an. Zusammen mit den Mitarbeitern geht es zu Hühnern, Kaninchen, Ziegen und Schafen. Zusätzlich gibt es in den Herbstferien spannende Führungen im Familien-Ferien-Programm. Am Dienstag, den 30. Oktober, nimmt Hans Krieg große und kleine Besucherinnen und Besucher mit auf die Spuren von Uroma und Uropa. Zu Zeiten als es noch keinen Fernseher, Smartphone und nicht mal Strom gab, lebten die Menschen auf dem Dorf ein anderes, langsameres Leben. Am Donnerstag, 1. November, führt Ingeborg Hölzle durch Scheunen und Ställe des herbstlichen Museumsdorfes. Beide Führungen beginnen um 11 Uhr.



Auch Tante Helene geht in die Winterpause



Während den Ferien kann man an allen Öffnungstagen des Museums in einem Kolonialwarenladen von 1929, der von ehrenamtlichen Mitgliedern des Fördervereins des Freilichtmuseums betreut wird, stöbern und einkaufen. Das „Tante-Helene-Lädle“ des Fördervereins stammt aus Nürtingen und wurde einst von Helene Schach geführt.



Zusätzlich sollte man sich die letzte Möglichkeit nicht entgehen lassen, um sich mit frischem Apfelsaft von den museumseigenen Streuobstwiesen oder dem erstmals hergestellten Birnendestillat aus dem Museum für die Winterpause zu versorgen.



Kontakt und Öffnungszeiten



Freilichtmuseum Beuren, Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren, Info-Telefon 07025 91190-90, E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de, Homepage: www.freilichtmuseum-beuren.de



Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist bis einschließlich Sonntag 4. November dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Museumsgastronomie „Landhaus Engelberg“ hat gesonderte Öffnungszeiten.

