Freeride World Tour Fieberbrunn: Start am Samstag bestätigt!

21.02.19

Der Termin für den dritten von fünf Stopps der Freeride World Tour 2019 (FWT) in Fieberbrunn steht fest: Am Samstag, 23. Februar 2019, starten die weltbesten Freerider ab 9 Uhr in den Nordhang des Wildseeloder! Aufgrund der kräftigen Schneefälle der letzten Wochen und der guten Wetteraussichten kann sich das hochklassige Starterfeld beim einzigen FWT-Wettkampf im deutschsprachigen Raum auf hervorragende Bedingungen einstellen.



Insbesondere die Lokalmatadoren aus Österreich sind heiß auf den Contest in Tirol: Snowboard-Titelverteidigerin Manuela Mandl (AUT), die Snowboarder Thomas Feurstein (AUT) und Gigi Rüf (AUT) sowie Freeskier Fabio Studer (AUT) wollen ebenso auf das Podest wie die zweimalige FWT-Ski-Weltmeisterin Eva Walkner (AUT), die erstmals in dieser Saison zum Tross stößt.



Bei den Damen ist eine weitere Premiere zu vermelden: Zum ersten Mal starten auch die Snowboarderinnen und Skifahrerinnen vom Wildseeloder-Gipfel auf 2.118 Metern in den bis zu 70 Grad steilen 600-Höhenmeter-Hang.



Ebenfalls bestätigt wurde der Starttermin für die Freeride-Junioren. Der 3-Sterne-Event der Freeride Junior Tour by Dynastar findet ebenfalls am Samstag, 23. Februar, nach dem FWT-Event am Ostgrat des Wildseeloder statt.



Die Fans in Fieberbrunn genießen im Contest Village am Lärchfilzkogel einen perfekten Blick auf den Wettkampfhang. Dort stehen auch eine Riesenleinwand zur Liveübertragung sowie Essen und Getränke bereit. Dazu kommt von Freitag bis Sonntag ein umfangreiches Rahmenprogramm im Event-Village an der Talstation Streuböden.



Der Livestream des dritten FWT-Events 2019 in Fieberbrunn beginnt um 8:45 Uhr MEZ auf folgenden Kanälen:



Website: www.freerideworldtour.com

Youtube: https://www.youtube.com/user/FreerideWorldTourTV

Facebook: https://www.facebook.com/FreerideWorldTour/



Die Startliste für den FWT-Wettkampf in Fieberbrunn gibt es hier hier:

https://www.freerideworldtour.com/news/competition-confirmed-fwt-fieberbrunn-austria



Programmübersicht Freeride World Tour Fieberbrunn 2019



Freitag, 22. Februar 2019

08.30 – 24.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

14.00 – 20.00 Uhr DJ Bademeister – Red Bull Station

15.00 – 15.30 Uhr FWT Eröffnungsfeier – Bühne Enzianhütte

15.30 – 17.00 Uhr Liveband „The Weight” – Bühne Enzianhütte

16.00 – 17.00 Uhr Autogrammstunde – Red Bull Station

21.00 – 24.00 Uhr DJ Hipbeck & Jackson – Red Bull Station

Ab 21.00 Uhr FWT Freeride Party – Enzianhütte & S4 Alm



Samstag, 23. Februar 2019

06.00 – 24.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

08.30 – 12.00 Uhr FWT Wettbewerb – Wildseeloder mit Zuschauerbereich Lärchfilzkogel

09.00 – 17.00 Uhr FWT Skitest – Talstation Bergbahnen Fieberbrunn

12.00 – 12.30 Uhr FWT Flower Ceremony – Zielareal

13.00 – 15.00 Uhr FWT After Contest Lounge – Streuböden Alm

14.00 – 15.00 Uhr A1 eSports Winter Cup powered by Saalbach – Red Bull Station

15.00 – 15.30 Uhr FWT Siegerehrung – Bühne Enzianhütte

15.30 – 17.00 Uhr Liveband „Cotton Underwear” – Bühne Enzianhütte

17.00 – 21.00 Uhr DJ Deep Duen – Red Bull Station

21.00 – 24.00 Uhr DJ Mischgeschick – Red Bull Station

Ab 21.00 Uhr FWT Freeride Party – Enzianhütte & S4 Alm



Sonntag, 24. Februar

09.00 – 17.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

09.00 – 12.00 Uhr Freeride Junior Tour by Dynastar Wettbewerb – Wildseeloder

09.00 – 17.00 Uhr FWT Skitest – Talstation Bergbahnen Fieberbrunn

15.00 – 15.30 Uhr Freeride Junior Tour by Dynastar Siegerehrung – Bühne Enzianhütte



Änderungen vorbehalten!

