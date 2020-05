Pressemitteilung BoxID: 798939 (Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT)

Familien mit beeinträchtigten Kindern: Wie geht es Ihnen in der Corona-Krise?

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT und das Inclusion Technology Lab Berlin wollen mit einer Umfrage herausfinden, wie Familien mit beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen die COVID-19-Pandemie erleben und welche Unterstützung sie sich wünschen: https://s.fhg.de/umfrage-familien-mit-beeintraechtigten-kindern



Die Corona-Krise führt für viele Bevölkerungsgruppen zu großen Herausforderungen in Alltag und Beruf. Eine Gruppe, die in der öffentlichen Diskussion selten erwähnt wird, deren Situation aber nicht minder herausfordernd ist, sind Familien mit beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen. Durch die Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen sind diese Familien in besonderem Maße belastet. Der Wegfall einer verlässlichen, professionellen Betreuung und Förderung in Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen trifft die Familien doppelt hart. Sie müssen nicht nur den Spagat zwischen Kinderbetreuung, Home Schooling und Berufstätigkeit stemmen, sondern stehen gleichzeitig vor der Herausforderung, den besonderen Bedürfnissen ihrer beeinträchtigten Kinder gerecht zu werden.



Im Rahmen der Umfrage wollen Fraunhofer FIT und das Inclusion Technology Lab Berlin die derzeitige Lebenssituation der Familien mit beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen erfassen und ermitteln, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Situation dieser Familien zu verbessern. Hierbei sollen insbesondere auch auf die Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien und Technologien eruiert werden. Zudem wird untersucht, ob und wie bestehende Lösungen auf die speziellen Bedarfe angepasst werden können.



Die Befragung ist ab sofort bis zum 21. Mai 2020 online. Zur Umfrage: https://s.fhg.de/umfrage-familien-mit-beeintraechtigten-kindern



Diese Befragung richtet sich ausschließlich an Eltern oder Betreuungspersonen, die mit beeinträchtigten Kindern in einem Haushalt leben.



Das Fraunhofer FIT sowie das Inclusion Technology Lab werden auf ihren Internetseiten voraussichtlich ab dem 2. Juni 2020 über die Umfrageergebnisse berichten.

