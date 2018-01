Lieblingsparkplatz garantiert

Die komfortabelsten Parkplätze am Flughafen Frankfurt sind ab sofort im Voraus buchbar und damit verbindlich reserviert. Die extrabreiten Stellplätze der Kategorie Business Parking liegen in unmittelbarer Nähe zum Terminal 1 in den Parkreihen 221-224 und bieten damit die kürzesten Wege zum Check-in – und das nicht nur für Geschäftsreisende, sondern für alle, die gern Zeit sparen, viel fliegen oder sich auf Reisen ein wenig mehr Bequemlichkeit gönnen möchten.



Die Ein- und Ausfahrt erfolgt mittels QR-Code, der Gang zum Kassenautomaten entfällt. Vorausbuchungen sind ab einer Vorlaufzeit von neun Monaten und bis zu 24 Stunden vor Abflug möglich. Die Parkdauer ist zwischen einem Tag und 29 Tagen wählbar. Der Mindesttarif eintspricht dem Tagespreis von 32 Euro. Der weitere Tarif wird stundengenau abgerechnet. Die Einzelstunde kostet sechs Euro, ein weiterer ganzer Tag maximal 32 Euro. So fallen bei einer Parkdauer von sieben Tagen Parkgebühren in Höhe von 160 Euro an. Die Reservierung selbst kostet nichts. Vorauszahlung ist per Kreditkarte und PayPal möglich.



Mehr Informationen zu den vielfältigen Services am Flughafen Frankfurt finden Fluggäste und Besucher auf der Reise-Homepage, im Service-Shop sowie über die Social-Media-Kanäle auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

Fraport AG - Frankfurt Airport Services Worldwide

Die Fraport AG gehört zu den international führenden Unternehmen im Airport-Business und ist an 30 Flughäfen auf vier Kontinenten aktiv. Der Konzern erwirtschaftete in 2016 bei 2,59 Milliarden Euro Umsatz ein Jahresergebnis von rund 400 Millionen Euro. 2017 nutzten insgesamt mehr als 145 Millionen Passagiere die Flughäfen mit einem Fraport-Anteil von mehr als 50 Prozent. "Gute Reise! Wir sorgen dafür" heißt der Claim, dem sich der Flughafenbetreiber in seinem Leitbild verpflichtet hat. Bei allen Dienstleistungen und Services steht der Kunde im Fokus. Dieser Anspruch gilt sowohl an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz in Frankfurt, als auch weltweit an allen Standorten.



Am Heimatstandort Frankfurt begrüßte Fraport im Jahr 2017 mehr als 64 Millionen Passagiere und schlug ein Cargo-Volumen von rund 2,23 Millionen Tonnen um. Im Winterflugplan 2017/2018 fliegen 89 Airlines von Frankfurt weltweit 262 Destinationen in 100 Ländern an. Mit 128 interkontinentalen Destinationen liegt knapp die Hälfte aller Ziele außerhalb Europas, was die Stellung Frankfurts als bedeutendes internationales Luftverkehrsdrehkreuz hervorhebt. Dadurch steht der Flughafen Frankfurt im Bereich Cargo auf Platz zwei und im Passagierverkehr an vierter Stelle im Ranking der europäischen Airports.



Die Airport-City Frankfurt ist darüber hinaus mit annähernd 81.000 Beschäftigten in etwa 450 Unternehmen die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland und attraktiver Anziehungspunkt für weitere Unternehmen im ökonomisch bedeutsamen Rhein-Main-Gebiet. Durch die Synergie-Effekte des Standorts, die vernetzte Expertise und die intermodale Infrastruktur deckt der Flughafen Frankfurt die steigenden Bedürfnisse der florierenden hessischen und der exportorientierten deutschen Wirtschaft nach optimalen Verbindungen an die globalen Wachstumsmärkte. Damit ist der Flughafen Frankfurt in der Mitte Europas eines der bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuze der Welt und wichtige Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

