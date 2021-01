Die behördlichen Rahmenbedingungen sowie die aktuelle Situation rund um COVID-19 lassen größere Veranstaltungen derzeit nicht zu. Deshalb veranstaltet die Gady Family den für März geplanten 110. Gady Markt am 11. und 12. September. „All unsere Energie und Vorfreude nehmen wir für das Steirische Volksfest im Herbst 2021 mit“, betont Philipp Gady, Geschäftsführer und Eigentümer der Gady Family. Der Frühlingsmarkt in Fehring, der traditionell im April stattfindet, wird 2022 wieder über die Bühne gehen.



Viele Generationen von Marktbesuchern verbinden mit dem Gady Markt in der Steiermark persönliche Erinnerungen und schöne Momente: vom Traktorsitzen über das erste Treffen mit der Freundin oder dem Freund bis zum Kauf des ersten Autos. Die Erinnerungen sind so vielfältig wie die langjährigen Besucher selbst. „Für die Gady Family und viele Besucher bilden die Gady Märkte jährliche Höhepunkte“, sagt Philipp Gady, Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family. „Die behördlichen Rahmenbedingungen und die aktuelle Situation rund um COVID-19 lassen eine Veranstaltung wie den Gady Markt im Frühjahr 2021 aus heutiger Sicht jedoch nicht zu.“ Aus diesem Grund hat das Unternehmen entschieden, den 110. Gady Markt statt im März am 11. und 12. September 2021 zu veranstalten. „Wir nützen die Zeit bis September für die Organisation eines fulminanten Markts. Die Vorfreude ist groß“, sagt Gady. Der Frühlingsmarkt in Fehring, der traditionellerweise im April stattfindet, wird im Frühling 2022 wieder über die Bühne gehen.



Großes Onlineangebot



Die Gady Family hat in den vergangenen Monaten ihren Verkaufs- und Servicebetrieb online gestärkt. Für das Frühjahr sind auf www.gady.at gezielte Aktionen zu Autos und Landmaschinen geplant. „Jede Herausforderung ist eine Chance“, sagt Eugen Roth, Geschäftsführer der Gady Family, mit Blick auf die aktuelle Situation. „Dass der 110. Gady Markt im Herbst stattfindet, verschafft uns auch Spielraum für positive Veränderungen.“ Details dazu verrate er noch nicht.

(lifePR) (