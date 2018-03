Neuer Standort für die Frankfurter Allgemeine Zeitung Die F.A.Z. wird einen Hochhausneubau an der Europaallee beziehen

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird einen Hochhausneubau an der Europaallee beziehen. Das unter der Projektbezeichnung „Baufeld 43“ geplante Gebäude wird voraussichtlich Anfang 2021 bezugsfertig sein. Eine Entscheidung über die anschließende Nutzung der Gebäude an der Hellerhofstraße ist noch nicht gefallen.



Der Entwurf des Neubaus stammt vom Architekturbüro Eike Becker, Berlin, Projektentwickler und Bauherren sind die Paulus Immobiliengruppe und Patron Capital Partners. Die F.A.Z. wurde bei der Auswahlentscheidung und beim Abschluss des Mietvertrages von der Estatement GmbH, Hamburg, sowie von der Vedacon GmbH, Frankfurt, beraten, die das Projekt auch in der Umsetzung begleiten wird.

