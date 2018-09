Franke und Bornberg präsentiert: AKS>tomorrow- digital überzeugen

Die Ratingagentur Franke und Bornberg geht wieder auf Tour. Mit „AKS>tomorrow - digital überzeugen“ macht sie im September 2018 Station in München, Mannheim und Hannover. Ebenfalls dabei: Gleich ein ganzes Dutzend Biometrieversicherer. Im Mittelpunkt steht die Absicherung der Arbeitskraft.



Hannover, 05.09.2018. Das Thema Arbeitskraftsicherung (AKS) ist in der DNA von Franke und Bornberg unauslöschlich verankert. Schließlich war es Michael Franke, heute geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg, der vor mehr als 20 Jahren das erste Rating zur Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) veröffentlicht hat. Auch wenn das Themenspektrum im Laufe der Jahre deutlich erweitert wurde: Arbeitskraftabsicherung ist und bleibt ein zentrales Anliegen von Franke und Bornberg.



Neben Unternehmens- und Produktratings findet das Engagement in Studien, Beratungstools und Veranstaltungen seinen Niederschlag. Im September 2018 lädt Franke und Bornberg bereits zum 5. AKS>Forum ein. Es steht unter der Leitidee „AKS>tomorrow- digital überzeugen“. Wie schon in den Vorjahren konnte Franke und Bornberg namhafte Biometrieversicherer für die Veranstaltungsreihe gewinnen – in diesem Jahr gleich ein ganzes Dutzend. Damit ist das Konzept auch 2018 das mit Abstand bedeutendste Event zur Arbeitskraftsicherung in Deutschland.



Es geht um die Zukunft



Im Vorfeld der Tour hatte Franke und Bornberg Makler zur Arbeitskraftsicherung der Zukunft befragt –mit großartiger Resonanz. Mehr als 600 Vermittler haben Antworten und Ideen beigesteuert. Michael Franke begrüßt das Engagement: „Die große Resonanz hat selbst unsere optimistischen Erwartungen haushoch übertroffen. Offensichtlich bewegt das Thema Arbeitskraftabsicherung und insbesondere die Zukunft der BU viele Makler. Auf unserem AKS>Kongress werden wir jetzt die Versicherer mit Forderungen von Maklern konfrontieren. Ich bin mir sicher: Das sorgt für spannende Diskussionen und im besten Fall auch innovative Lösungen zur Sicherung der Arbeitskraft.“ Wenn es nicht gelinge, deutlich mehr Menschen als bisher mit bezahlbarem Versicherungsschutz zu versorgen, rufe das die Politik auf den Plan. „Die Versicherungswirtschaft muss in Sachen BU-Schutz endlich ihre Hausaufgaben machen“, mahnt Franke. Die Ergebnisse der Umfrage hat Franke und Bornberg im Unternehmensblog veröffentlicht.



Neues Workshop-Konzept



Eine weitere Neuerung beim diesjährigen Kongress: Teilnehmer haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Workshop-Konzepten. Das bewährte Klassik-Format setzt auf innovative Themen und ebenso erfahrene wie mitreißende Referenten. Eine Fragenrunde zum Abschluss bietet Gelegenheit, mit den Referenten in Kontakt zu treten. Im Dynamikmodus ist alles anders: Hier wird die dynamische Vortragsmethode Pecha Kucha mit einer Diskussionsform („Fish-Bowl“) kombiniert, in der sich Referenten den kritischen Fragen eines Maklers stellen. Alle Teilnehmer dürfen in Form von Live-Votings mitmischen.



Die Zielgruppe



Die Veranstaltung richtet sich an Versicherungsmakler. Sie erwartet ein Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen und Trends im Biometrie-Segment, handlungsorientierte Empfehlungen für die erfolgreiche Biometrieberatung und auf Wunsch eine Zeitgutschrift der Initiative gut beraten. Zudem erlaubt Michael Franke einen Blick hinter die Kulissen und schildert Entwicklungen und Ergebnisse zu aktuellen Studien und Ratings von Franke und Bornberg. Detailinformationen stehen auf einer speziellen Webseite bereit: AKS>tomorrow-Webseite.

Franke & Bornberg GmbH

Die Franke und Bornberg GmbH in Hannover analysiert und bewertet seit 1994 Versicherungsprodukte und Versicherer - unabhängig, kritisch und praxisnah. Franke und Bornberg prägt wie kein anderes Unternehmen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Entwicklung von Versicherungsbedingungen. Das Unternehmen zählt zu den führenden Versicherungsanalysten im deutschsprachigen Raum.



Der Unternehmensbereich Franke und Bornberg Research GmbH entwickelt und vermarktet Produktdatenbanken und elektronische Informations- und Beratungssysteme. Diese basieren auf von Franke und Bornberg GmbH erhobenen und aufbereiteten Informationen über Versicherungsprodukte und -unternehmen. Franke und Bornberg ist fachlich und wirtschaftlich unabhängig und beschäftigt mittlerweile mehr als 90 hochqualifizierte Mitarbeiter*innen.

