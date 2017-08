Ankündigung für Pläne für neues Four Seasons Resort Jeju Island at Jeju Shinhwa World, South Korea Mit dem Resort in Juju Shinhwa World verkündet Four Seasons das zweite Haus des Unternehmens in Korea

Landing Jeju Development Co., Ltd. (LJDC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Landing International Development Limited (HKSE 582) und der Entwickler und Betreiber von Jeju Shinhwa World sowie Four Seasons Hotels and Resorts, das weltweit führende Luxushotel-Unternehmen, kündigen gemeinsam Pläne für ein Four Seasons Resort im Herzen von Jeju Shinhwa World an. Als erstes seiner Art auf der Insel, wird Jeju Shinhwa World eine der dynamischsten Resort-Entwicklungen Koreas sein, die moderne Hotelanlagen umfasst, Eigentumswohnungen und Villen sowie Einzelhandelsflächen. Integriert werden ferner eine Reihe von Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter ein Wasser- sowie Themenpark, ein Casino und ein Entertainment-Center.



Weitere Informationen im beigefügten Dokument sowie unter: press.fourseasons.com/newsreleases/2017/new-resort-on-jeju-island





Four Seasons Hotels

