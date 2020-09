.



Donnerstag 24.09.2020, Parksaal Bad Liebenzell, 19 Uhr, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell



Frei aber Einsam – Duo-Abend mit Werken von Beethoven, Schubert und Brahms



Isabelle Farr | Violine



Yuko Abe-Haueis | Klavier



Programm:



Ludwig van Beethoven



Sonate für Violine und Klavier D-Dur Opus 12 Nr. 1, Antonio Salieri gewidmet.



Allegro con brio, Tema con Variazioni



Andante con moto, Rondo Allegro



Franz Schubert



Sonate für Violine und Klavier a-Moll D385



Allegro moderato, Andante, Menuetto



Allegro-Trio, Allegro



Johannes Brahms



Scherzo aus der F.A.E. Sonate für Violine und Klavier



Allegro –Trio Piu Moderato



Unter dem Titel „Frei aber Einsam“ findet am 24.9.2020, 19 Uhr im Parksaal Bad Liebenzell ein Duo-Abend mit Werken von Beethoven, Schubert und Brahms statt. Anlässlich des Beethoven-Jahres 2020 wird die Sonate für Violine und Klavier D-Dur von Ludwig van Beethoven den Auftakt des Konzertabends bilden. Im Mittelpunkt des Werks von 1797 steht der gleichberechtigte, ernsthafte Dialog zwischen den beiden Instrumenten – ein klarer Bruch zu den früheren Werken dieser Gattung. Damit war Beethoven Vorbild für viele jüngere Komponisten, unter anderem Franz Schubert. Seine Sonate für Violine und Klavier a-Moll schrieb er mit 19 Jahren. In der intimen, melancholischen Atmosphäre dieses Stücks dringt immer wieder der Stil Beethovens durch. „F.A.E.“ – „Frei aber Einsam“ – so war das Motto des Violinisten und überzeugten Junggesellen Joseph Joachim. Als er 1853 Düsseldorf besuchte, schrieben seine Freunde Robert Schumann, Albert Dietrich und Johannes Brahms eine Sonate für ihn. Freuen Sie sich auf das Scherzo von Brahms – eine wild-gespenstische Rarität, die nur selten in den Konzertsälen erklingt. Eine Veranstaltung des Fortepiano Konzertvereins im Rahmen des Kultur Sommers 2020, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Tickets zum Preis von 17 €, erm. 12 € gibt es unter www.fortepianofest.de, Touristeninformationen und bei den Vorverkaufsstellen von Reservix (Ticket-Hotline 01805 700 733).



Eintritt: 17 €, ermäßigt 12 €



Tickets: Kartenbüro in den Schmuckwelten, Tourist-Information Bad Wildbad, Calw, Teinachtal, Bad Liebenzell, Bretten, Stuttgart, ReserviX Vorverkaufsstellen, Ticket-Hotline 01805 700 733



Informationen und Ticketlinks: www.fortepianofest.de, +49 7034 2509044



Veranstalter: Fortepiano Konzertverein e.V.

