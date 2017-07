Zurück in den Beruf? Jetzt wieder freie Coaching-Termine bei Frau & Beruf in Geesthacht!

Viele Frauen möchten nach der Familienphase zurück in den Job oder sich nach langer Berufstätigkeit neu orientieren. In einem einstündigen, kostenfreien Coaching bei FRAU & BERUF erhalten interessierte Frauen professionelle Beratung zum Thema Bewerbung, Arbeitsmarkt, Aus- und Weiterbildung in Teilzeit und Einblicke in nachgefragte Berufe. Auch Schülerinnen, die noch keine berufliche Perspektive für sich entwickeln konnten, können das Coaching in Anspruch nehmen.



Wichtig sei, das eigene Profil zu schärfen, „denn wer weiß, wo seine beruflichen Stärken und Schwerpunkte liegen, hat bessere Chancen im neuen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen,“ betont S. Hansen, Beraterin von FRAU & BERUF im Herzogtum. Die Berufsaussichten, gerade für Berufsrückkehrerinnen, werden aufgrund des demografischen Wandels immer besser. Deshalb empfiehlt sie den Frauen nicht länger zu warten, sondern ihre berufliche Zukunft jetzt aktiv anzugehen. Denn jedes Jahr zählt!



Interessierte Frauen können telefonisch einen Termin vereinbaren unter: 0160-2405022 oder per Mail: sandra.hansen@faw.de



Beratungen finden an folgenden Tagen in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Geesthachter Rathaus statt:

24. August, 28. September, 26. Oktober, 23. November



Eine Anmeldung ist erforderlich. Nähere Informationen zu Veranstaltungen und Workshops im Herzogtum Lauenburg finden Sie unter www.frau-und-beruf-sh.de

