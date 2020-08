Pressemitteilung BoxID: 811892 (FORT FUN GmbH)

September-Deals im FORT FUN Abenteuerland

5. und 6. September - Cheese Cake Weekend / 12. und 13. September - Weekend of Games / 19. und 20. September - Kids Day / 27.September - 1. FORT FUN Seifenkistenrennen - 2für1 Aktion im FORT FUN Abenteuercamp

Nach der Hochsaison ist vor der Nebensaison. Gestärkt durch die erfolgreiche Hauptsaison hat sich das FORT FUN Team für den September ganz besondere Events für ihre Parkbesucher einfallen lassen. Es wird kulinarisch, spannend und rasant!



Eine turbulente und dennoch erfolgreiche Hauptsaison ist mit den Sommerferien in NRW für das FORT FUN Abenteuerland zu Ende gegangen. „Wir bedanken uns bei unseren Gästen für ihr Vertrauen in diesen außergewöhnlichen Wochen. Alle zusammen haben an einem Strang gezogen und den Besuch im FORT FUN zu einem tollen Erlebnis gemacht“, erklärt Geschäftsführer Andreas Sievering die positive Resonanz. „Aber es ist noch lange nicht die Zeit sich zurückzulehnen, denn auch in der Nebensaison werden wir mit den September-Deals abwechslungsreiche Events anbieten“, kündigt Marketingleiter Dijamant Neziraj an.



Kulinarisch geht es am 5. und 6. September mit dem „Cheese Cake Weekend“ los. Im Saloon erwartet die Besucher ein klassisches Cheese Cake Café im US-Style mit leckeren amerikanischen Käsekuchen Varianten. Die Käsekuchen werden mit freundlicher Unterstützung von Unilever Deutschland frisch vor Ort zubereitet. Am folgenden Wochenende (12. und 13. September) darf im großen Stil im FORT FUN gespielt werden. Das „Weekend of Games“ verspricht abwechslungsreiche Games im Park. Ein Highlight wird das umgestaltete Riesenrad sein, das an den zwei Tagen als Glücksrad dient. Neben weiteren Spielstationen liefern sich die quietsch-gelben Badeenten auf dem Wild River ein spannendes Rennen. Passend zum Weltkindertag findet am 19. und 20. September wieder der FORT FUN Kids Day statt. Kinder, die sich vorab beworben haben, bekommen die Möglichkeit an dem Tag die Fahrgeschäfte zu bedienen und so einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen. Als kleinen Willkommensgruß, erhalten die ersten 400 Kinder an beiden Tagen ein Kinder-Joy-Eis gratis. Der Abschluss der September-Deals wird rasant, denn am 27. September feiert das 1. FORT FUN Seifenkistenrennen Premiere. Dank der einzigartigen Lage des Parks sind spannende Rennen im FORT FUN garantiert. Teilnehmen dürfen Gruppen, Familien und Vereine in ihren eigenen Seifenkisten.



Wer noch auf der Suche nach einem Wochenendausflug mit Übernachtung ist, wird im FORT FUN Abenteuercamp fündig. Im September startet die 2für1 Aktion. Besucher können ordentlich sparen, denn sie bekommen zwei Übernachtungen für den Preis von einer. Das Frühstück und der Parkbesuch am Samstag und Sonntag sind natürlich inklusive.



Weitere Infos zu den September-Deals und alles rund um die Themen angepasste Öffnungstage & Einlasszeiten, Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen finden Besucher auf der FORT FUN Facebook Seite oder FORTFUN.de.

