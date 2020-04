Pressemitteilung BoxID: 794576 (FORT FUN GmbH)

FORTFUN macht ab Ostersonntag Autokino möglich

FORT FUN Autokino ab Ostersonntag / Tickets im Online Shop erhältlich / Einhaltung aller Hygienemaßnahmen

Im Freizeitpark FORT FUN fährt gerade aufgrund der Corona-Krise keine Achterbahn und es dreht sich auch kein Kettenkarussell. Für das Team allerdings kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Ab Ostersonntag lässt das FORT FUN daher sein Autokino wieder aufleben. „Wir haben uns direkt an die Arbeit gemacht und stehen in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden. Dabei stützen wir uns auf die Aussagen des Wirtschaftsministeriums, die ein Autokino unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen zulässt. „Es ist aktuell das Beste, was wir aus der Situation machen können“, berichtet Geschäftsführer Andreas Sievering. Dank dieser Regelungen ist es max. 2 Erwachsenen oder Familien aus einem Haushalt in ihren Autos erlaubt, ausgewählte Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Die Tickets für ab 22 Euro pro Auto können nur online erworben werden. Dort finden Besucher auch gastronomische Angebote, um Popcorn und Getränke vorab zu bestellen. „Diese Maßnahmen sind alle notwendig, um die allgemein gültigen Regeln des Social Distancing und der Hygienemaßnahmen und Verordnungen einzuhalten“, erklärt Sievering. Täglich werden zwei Filme abgespielt, ob für Action-Fans oder Familien – für jeden ist etwas dabei.



Infokasten

- 22 € pro Auto mit max. 2 Erwachsenen

- 29,50 € pro Auto für Familien mit Kindern aus einem Haushalt

- Buchung nur online ab Samstag, 11. April inkl. gastronomischen Angebot

- Spielzeiten, Filmprogramm & weitere Infos unter FORTFUN.de/autokino

- keine Abendkasse!

