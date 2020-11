Der Freizeitpark FORT FUN Abenteuerland wirft einen Blick auf die letzten Monate und zieht eine positive Bilanz. Die Tendenz den Urlaub innerhalb von Deutschland zu verbringen, brachte dem S auerländer Freizeit par k viele neue Gäste. Zum Abschluss der Saison sieht man sich gut gerüstet für die Wiedereröffnung 2021.



„Wir sind mit viel Bedacht in die Saison gestartet und habe n uns an die neue Situation herangetastet, um unseren Gästen das bestmögliche K onzept zu b iet e n“, erinnert sich Geschäftsführer Andreas Sievering. Für das FORT FUN Team war der Umgang mit der Pandemie eine Herausforderung und schlussendlich wurden diese mit allergrößter Kraftanstrengung gemeinsam angegangen . D ie gute Arbeit spiegelt auch unter die s en Umständen ein respektable s Ergebnis wider . „Das Betriebsergebnis liegt zwar 5 % hinter dem vom Vorjahr, aber branchentechnisch sind wir damit zufrieden gibt Geschäftsführer Sievering zu bedenke n.



Zu Beginn der Pandemie stand auch die Öffnung de s beli ebten Freizeitparks auf der Kippe und musste verschoben werden. Die Zeit bis zur eigentlichen Eröffnung wurde dennoch bestens genutzt und in Kooperation mit dem Filmtheater Winterberg und Even ttechnik Südwestfalen ein Autokino ins Leben gerufen. Auch für L ive Konzerte und Events wurde die Leinwand mit Bühne mit Leben gefüllt. Highlights waren unter anderem die Auftritte vom Kindermusiker herrH der Acapella Band Maybebop und die Wort Gottesdienste .



Im Mai war es dann so weit. Verspätet, aber sehr gu t vorb ereitet, konnte das FORT FUN dann doch noch seine Pforten öffnen. Neben den abwechslungsreichen Fahrgeschäften lockte a uch das umfangreiche Programm viele Besucher in den Park . Vor allem der Mexican Summer bege isterte nicht nur FORT FUN Fans. Passend zum n eu gestalteten Außenbereich der Stromschnellen Wasserbahn Los Rapidos wurde ein buntes mexikanisches Sommerfest gefeiert. Der September war dann geprägt von ausgefallenen September Deals. Neben dem Cheese Cake Café , dem Weekend of Games, einem Tretau to Ren nen, fand auch der Kids Day wieder seinen Platz im FORT FUN Kalender. Den schaurig schönen Abschluss machte wie jedes Jahr das preisgekrönte Horror Event „FORT FEAR“. Outdoor Horrorattraktionen bescherten kleinen und großen Gruselfans ganz besondere Hallow een Momente. „Diese Saison war eine Herausforderung für die Gäste und das FORT FUN Team. Wir sind jedoch zufrieden mit der Saison und freuen uns vor allem über einen sehr gut besuchten Juli“, fasst Marketingleit er Dijamant Neziraj die letzten Monate zusamm e n. „Unser besonderer Dank geht an unsere Besucher, Mitarbeiter, Partner , der Looping Gr uppe und die Kommune , die uns in der Saison unterstützt haben und einen besonderen Zusammen halt bewiesen haben Der Freizeitpark FORT FUN schließt über die Wintermona t e und bereitet sich intensiv auf die neue Saison vor. Ein Christmas Land wie im vergangenen Jahr ist daher aktuell nicht vorgesehen . Geplant ist die Saisoneröffnung am 27. März 2021.





