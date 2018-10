FRS Windcat gründet eine neue Tochtergesellschaft FRS Windcat Polska für die Weiterentwicklung der polnischen Offshore-Windenergiebranche

12.10.18

FRS Windcat setzt die Expansion mit seiner kürzlich neu gegründeten Tochtergesellschaft FRS Windcat Polska fort. Das neue Büro hat seinen Sitz im Stadtteil Oliwa in Danzig, eine der Hauptstädte in der zukünftigen Offshore-Entwicklung in Polen. Hauptgrund für diesen Schritt ist die aufkommende Unterstützung der zuständigen politischen Behörden in Polen in den letzten Monaten. Die Politik glaubt an die Zukunft dieser Branche und dass Offshore Windenergie ein wichtiger Bestandteil des Energiemixes der Länder wird. Darüber hinaus hat FRS Windcat begonnen, polnische Kapitäne auf seinen „Crew Transfer Vessels“ (-CTVs) in der Ostsee auszubilden. Somit wird FRS Windcat bereits auf polnische Kapitäne zurückgreifen können, die an die Windcat CTVs gewöhnt sind und sich auch im spezifischen Einsatzgebiet der Ostsee bereits auskennen.



Die Crew wird auch speziell auf dem ersten deutsch-geflaggten 26 Pax CTV "Windcat 42" geschult. Dieses Schiff ist seit Juli 2018 von Sassnitz/Rügen aus im Einsatz in den Windparks Wikinger und Arkona. Die neue Rumpfform, die die Basis für diesen Schiffstyp MK3.5 ist, zeigt radikale Verbesserungen in Leistung, Komfort und Effizienz im Vergleich zu den derzeitigen Schiffsdesigns in der Industrie. Das Partnerunternehmen Windcat Workboats hat große Anstrengungen unternommen, um kostengünstige Schiffe zu entwickeln, die den ständig wachsenden Anforderungen an höheren Komfort und Leistung gerecht werden.



Die Rumpfform des Schiffes, die auf Effizienz, komfortable Seefahrt und Leistung optimiert wurde, ist das Resultat eines hocheffizienten 23-Meter-Schiff mit einer Höchstgeschwindigkeit von 31 Knoten mit nur zwei 720 kW-Motoren und hat einen neuen Industriestandard für Effizienz gesetzt. Das Ergebnis ist eine hohe Leistung mit niedrigen Emissionen und geringem Kraftstoffverbrauch, was für den Endverbraucher Kosteneinsparungen bedeutet. Zusätzlich ist der Passagierbereich aus Carbon gebaut, was den Geräuschpegel für die Techniker während des Transfers drastisch reduziert. Das Schiff ist nach den neuesten Technologien, Regeln und Vorschriften gebaut, um ein modernes Schiff mit 26 Technikern an Bord zu ermöglichen. Das Schiff arbeitet mit 25 Knoten bei einem Verbrauch von nur 250 Litern pro Stunde und mit 30 Knoten bei einem Verbrauch von 350 Litern pro Stunde.



Das nächste CTV dieses Typs wird Ende 2018 ausgeliefert und verfügbar sein.



Für mehr Information, klicken Sie auf unsere Website: www.frs-windcat.pl



Die Kontaktdaten des polnischen Büros sind:



FRS Windcat Polska sp. z o.o.



5th floor, Alchemia, Aurum,



411, Aleja Grunwaldzka,



Gdansk, 80-309, Poland



Tel.: +48 58 769 52 17



Mail: info@frs-windcat.pl

