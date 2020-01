Pressemitteilung BoxID: 781090 (Focke Museum Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte)

Frauen in Saebens Fotografien

Dialogische Führung durch die Sonderausstellung mit Anka Bolduan

Wie hat Hans Saebens Frauen fotografiert? Und welche Rolle spielen sie in seinen Fotos? Diesen Fragen gehen Anka Bolduan und Katrin Rickerts M.A. bei einer dialogischen Führung durch die Sonderausstellung „Hans Saebens. Bilder für Bremen (1930-1969)“



am Dienstag, 7. Januar um 19:00 Uhr



im Focke-Museum



nach. Anka Bolduan ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Bremer Frauenmuseum, Katrin Rickerts ist Referentin für Bildung & Vermittlung im Focke-Museum.



Hans Saebens prägte mit seinen Fotos den Blick auf Bremen. In den 1930er- bis 60er-Jahren war Hans Saebens (1895-1969) einer der bedeutendsten Fotografen Bremens. Im Auftrag des Stadtmarketings, des Handels und der Gastronomie porträtierte er seine Geburtsstadt. Auf Grundlage eines umfangreichen Teils seines Nachlasses, zeigt das Focke-Museum bis zum 9. Februar eine Sonderausstellung, in der neben bekannten auch erstmals veröffentlichte Stadt- und Hafenbilder zu sehen sind.



Die nächste dialogische Führung zur Sonderausstellung findet statt am Dienstag, den 4. Februar um 19 Uhr. Prof. Dr. Gerd Markus, Staatsrat a.D. berichtet über die bremischen Häfen zu Zeiten Saebens.



Kosten: 4 € (inkl. Eintritt)

