Bremens schönste Straße

In den Jahren 1922 bis 1934 ließ der Kaffeefabrikant Ludwig Roselius die Böttcherstraße zu einem Gesamtkunstwerk mit expressionistischen Motiven ausbauen. Das Ensemble aus sieben Gebäuden sollte dem Unternehmen Kaffee HAG zu Werbezwecken dienen und zugleich zum Leitbild einer neuen, spezifisch „deutschen“ Kunst werden.



In einer dialogischen Führung erläutern Dr. Frank Schmidt, Direktor der Museen Böttcherstraße und Dr. Jan Werquet, Kurator im Focke-Museum am



Sonntag, 3. Februar um 11:30 Uhr im Focke-Museum



die Bedeutung der Böttcherstraße.



Vor allem die unkonventionelle Architektur des Bildhauers Bernhard Hoetger gab der Böttcherstraße ihr einzigartiges Erscheinungsbild. In seinem „Haus Atlantis“ verband Hoetger moderne Bautechnik mit Bezügen zur nordisch-völkischen Gedankenwelt seines Auftraggebers Roselius. Die Anerkennung vonseiten der politischen Rechten, auf die Hoetger und Roselius gehofft hatten, blieb jedoch aus.



Die Führung findet im Rahmen der Sonderausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“ statt, die noch bis zum 2. Juni im Focke-Museum zu sehen ist.



